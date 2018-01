Em busca da classificação à segunda fase, Grêmio faz duelo contra União Mogi pela Copa SP de Futebol Júnior

Foto: (Divulgação/Assessoria P2)

A Copa SP de Futebol Júnior chega às suas rodadas finais da fase grupos. Nesta segunda-feira (8/1), as equipes do grupo 30, formado por Grêmio, Bragantino, Trindade e União Mogi disputam duelos decisivos para saber quem chegará a segunda a fase da competição.



Líder do grupo, o Grêmio enfrenta o enfrenta o União Mogi, que já está eliminado, às 18h, na cidade de Mogi das Cruzes. Uma vitória simples já garante a vaga, sendo que o empate também pode servir em caso de combinação de resultados paralelos.



Até este momento da competição, o tricolor soma 4 pontos, com uma vitória e um empate. Entre os destaques dos garotos da equipe, está o meia-atacante Mateus Cardoso, mais conhecido como Tetê. O jovem de 17 anos é uma das estrelas do time e vem chamando a atenção pela qualidade desde a estreia na competição.



Na primeira partida, na goleada de 3 a 0 sobre o Bragantino, o camisa 7 atraiu olhares após bela jogada, que contou com uma caneta no adversário e que só foi parado com pênalti cometido pelo goleiro, que ele mesmo converteu, anotando seu primeiro gol na copinha.



Novamente, na última sexta-feira (5/1), Tetê voltou a ser decisivo para a equipe. O Grêmio perdia por 1 a 0 para o Trindade, quando aos 40 minutos da segunda etapa, dos pés do camisa 7 veio o chute que igualou o marcador, 1 a 1.



O empate deixou o time mais perto da classificação. Agora, para seguir adiante, a equipe precisa vencer ou até mesmo empatar, com a combinação de outros resultados, para seguir adiante na competição.



Prováveis escalações dos times para esta partida.

Grêmio: Thiago; Ericson, Emanuel, Barreto e Baiano; Lucas Araújo, Victor Bobsin e Martín Chaves; Tetê, Renan e Da Silva.

Técnico: Luiz Gabardo Junior.

União Mogi: Gabriel Bottan, Ceará, David, William Géa, Daniel, Pedro, Guilherme Sitoo, Boca, Flávio, Silas e Damasceno. Técnico: Glegson Pereira.

Bragantino e Trindade fazem duelo de seis pontos



Mais cedo, às 16h, também na segunda-feira, Bragantino e Trindade se enfrentam pela última rodada da fase de grupos. Com um ponto de diferença na tabela, as equipes lutam pela classificação.

Após vencer o União Mogi na penúltima rodada, o Bragantino assumiu a vice-liderança com 3 pontos. Já o Trindade, terceiro colocado, soma 2 pontos tendo empatado com o Grêmio na rodada anterior.



No caso do Bragantino uma vitória ou empate assegura a segunda vaga de classificação. Já os goianos precisam vencer e torcer por tropeço do Grêmio para seguir a próxima fase.



As equipes devem ir à campo com:

Bragantino: Gabriel, Giovanne, Caio, Guilherme, Bruno, Lucas, Vinicius, Arthur, Gustavo, Artur Aliton e Kaio. Técnico: Marcus Grippi.



Trindade: Paulinho; Juninho; Café, Luan e Evanilson; Fabinho, Junior, Wallyson; Dailson, Gustavo e Alason. Técnico: Raphael Miranda.