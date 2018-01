Jogo União Mogi x Grêmio ao vivo online pela Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018 (0-3)

Assim chegamos ao fim de mais uma transmissão. Muito obrigado à todos que acompanharam a goleada do Grêmio sob o União Mogi por 3 a 0. Fiquem ligados na Copa São Paulo de Futebol Júnior e todos os destaques do futebol nacional e internacional. Mais uma vez muito obrigado e até a próxima. VAVELBrasil, Thinking Different (Pensando Diferente).

Com todos os jogos já concluídos, o grupo 30 chegou ao fim. Com a vitória, o Grêmio assume a liderança, com sete pontos. Seu vice é o Trindade-TO, com cinco. Em terceiro, o Brangantino com três pontos e na lanterna, União Mogi, com apenas um ponto. Com isso, Grêmio e Trindade-TO, que avançam na competição, aguardam os confrontos que fecham o Grupo 29 entre Guarulhos x Sete de Setembro-AL e Goiás x Flamengo-SP. Essas partidas define os enfrentamentos da próxima fase.

Na volta do intervalo, a partida o Grêmio começou amassando o União. Logo aos 5 minutos, Tetê marcou pela segunda vez na partida, e ampliou o placar para o tricolor. Após o tento, o Grêmio diminuiu o ritmo deixando os mandantes terem sua primeira grande oportunidade na partida. Após cruzamento, Remison, de cabeça, acertou a trave do goleiro Thiago. Passado o lance, foram muitas substituições e poucas chances de gols. E assim, a partida terminou. União Mogi 0, Grêmio 3.

O placar foi justo. Logo no começo, a partida já se desenhava para uma goleada dos gaúchos. Aos 15 minutos, Da Silva abriu o placar. Até o segundo tento, uma chuva de oportunidades do Grêmio. Aos 32, após sofrer pênalti, Tetê ampliou na cobrança. Apenas 10 minutos mais tarde, o time da casa tentou o gol, em um chute longe do gol de Pedro.

47' TRÊS SÍLVIOS DO JUIZÃO, CENTRO DE CAMPO, FIM DE JOGO PARA UNIÃO MOGI 0 x 3 GRÊMIO.

45' VAMOS ATÉ 47: O árbitro pediu mais dois minutos de acréscimo.

40' ÚLTIMAS TROCAS DO UNIÃO: Saem: Flávio e Gustavo e entram Tortelli e Guilherme.

34' Com o campo molhado, o Grêmio diminui o ritmo do jogo. O fato se dá pelo placar já estar praticamente concretizado. A equipe gaúcha troca passes no campo de defesa.

28' ÚLTIMA TROCA DO GRÊMIO É NO GOL: Sai o arqueiro Thiago e entra Vinícius Machado.

27' FICOU BARATO, HEIN PROFESSOR: Gustavo, do União, aplicou uma tesoura por trás em Guilherme Borges e recebeu apenas cartão amarelo.

24' MAIS TROCA NO UNIÃO: Sai Silas e entra Daniel.

20' TROCA NO UNIÃO: Sai Guilherme e entra Ricardo.

19' NO POOOOSTE: Na esquerda, Silas cruza para Remison que de cabeça manda na trave de Thiago. Essa foi a primeira chance clara dos mandantes.

18' MAIS DUAS MEXIDAS NO GRÊMIO: Saem: Da Silva e Victor Bobsin; Entram: Fabrício e Rildo

13' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO: Saem: Éricson, Emanuel e Lucas Araújo, para o ingresso de Guilherme Borges, Rafael Klein e Léo Reichert.

12' Com o União trocando passes na linha de defesa,a torcida entoa gritos de"Olé", mesmo com o placar da partida.

12' CARTÃO AMARELO: Lucas comete falta em Darlan e toma advertência do árbitro.

8' CARTÃO AMARELO: Remison, que recém entrou na partida, deu um carrinho por trás em Léo Chú e foi advertido.

Com os estes dois tentos, Tetê é o artilheiro do Grêmio na competição, com quatro gols, até aqui.

5' VIROU GOLEADA. Darlan vê a inserção de Baiano na linha de fundo, pela ponta esquerda. O lateral cruza para Léo Chú que não domina e Tetê, na marca do pênalti, manda para o fundo das redes e faz seu segundo gol na partida.

1' No intervalo, o técnico do União, Glédson Santos trocou duas vezes. Saiu Douglas e Lucas para as respectivas entradas de Remison e Alex.

1' A equipe da casa mudou de camiseta. Ao invés da branca, veste a vermelha. O calção que era vermelho, também foi alterado. Agora o União usa branco.

1' BOLA ROLANDO. COMEÇA O SEGUNDO TEMPO. SAÍDA PARA EQUIPE DO UNIÃO

0' As equipes já estão no gramado para o início da segunda etapa.

46' FIM DO PRIMEIRO TEMPO DE UNIÃO 0 X 2 GRÊMIO

44' MAIS UM: Vamos até os 46 minutos, segundo o árbitro, Flavio Rodrigues de Souza.

42' PRIMEIRO CHUTE: Pela primeira vez na partida, o União tentou o gol. Pedro recebeu na frente da área, e mandou uma bomba por cima do gol.

40' NA TRAAAAAAVE!!! Pela ponta esquerda, Darlan cruza na área para Da Silva. O centroavante, nas costas do zagueiro cabeceia fraco, vence Gabriel e a bola caprichosamente belisca o pé da trave. Na sequência a bola foi afastada pela defesa.

37' GABRIEEEEEEL: Darlan recebe de Tetê na entrada da área. O meia avança e de perna esquerda manda uma boma procurando o ângulo. Porém, Gabriel, de mão trocada faz uma defesaça, salvando o União.

32' CONVERTIDO. GOOOOOOOLLL DO GRÊMIO: Quem sofre bate. a regra se aplicou e Tetê fez a cobrança. O meia do Grêmio mandou no canto direito, e o goleiro caiu para o esquerdo. 2 a 0.

31' PÊEEEEEENALTIIII: Tetê recebe dentro da área e é derruba do pela defesa adversária. Penalidade marcada.

30' DE NOVO? Após arrancada, Da Silva deixa Léo Chú na boa. o goleiro Gabriel fecha o ângulo e salva mais uma vez o time da casa.

28' A equipe da casa vai trocando passes atrás da linha do meio-campo.

23' ERRRROOOUUU!! Darlan deixa Léo Chú na cara do gol. E o atacante erra o gol do União.

21' O HOMEM DO TIRO DE CANTO: Após quase marcar um gol olímpico, Tetê bate escanteio na primeira trave e Barreto manda de cabeça um "tiro na trave de Gabriel.

17' FECHADINHOOOOO!!! Na ponta direita, Tetê cobra escanteio fechado e a bola só não entrou por conta do travessão.

16' QUAAAASE O SEGUNDO: Léo Chú recebe de Baiano na cara do gol, mas o goleiro do União, Gabriel saiu para abafar e na finalização do atacante a bola foi para escanteio.

14' GOOOOOOLLLLL DO GRÊMIO!!! Léo Chú arrancou pela esquerda e ao chegar na linha de fundo rolou para Darlan, que deu um toquinho para Da Silva. O centroavante encheu o pé e estufou as redes.

13' CARTÃO AMARELO: Ao tentar dominar uma bola alta, o camisa 3 do União, Wiliam pôs a mão na bola e foi punido com a tarjeta amarela.

7' OLHA O QUE ELE FEZ: Após receber lançamento longo, Tetê dá um chapéu desconcertante no marcador;

2' LOGO DE CARA??? Victor Bobsin rouba bola no meio de campo, passa para Léo Chú que e cruza rasteiro para Tetê, que quase abre o placar.

1' Bola rolando. Começa a partida!

As equipes já estão no gramado do estádio Francisco Ribeiro Nogueira.

Os visitantes vão a campo com a seguinte escalação: Thiago; Ericson, Emanuel, Barreto e Baiano; Lucas Araújo, Victor Bobsin, Darlan Mendes, Tetê; Léo Chú e Da Silva

A equipe da casa está escalada com: Gabriel; Alex, Caíque, William, Gustavo e Daniel; Pedro, Guilherme, Douglas e Flavio; Silas.

Para os gaúchos, o jogo vale classificação à próxima fase. Caso garanta a classificação, o adversário sai do Grupo 29, composto por Goiás, Flamengo-SP, Guarulhos e Sete de Setembro-AL. Nessa chave, apenas os alagoanos estão eliminados de maneira antecipada.

Nas duas primeiras partidas, o União Mogi empatou com o Trindade em 1 a 1 e foi derrotado em seguida por 2 a 1 pelo Bragantino. Em contrapartida, o Grêmio também empatou com os goianos pelo mesmo placar, mas levou a melhor na estreia ao vencer o Massa Bruta por 3 a 0.

As equipes estão no Grupo 30 da maior competição das categorias de base do futebol brasileiro e estão em situações opostas. De um lado, a equipe de Mogi busca a primeira vitória, enquanto o Tricolor visa manter a invencibilidade.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe o tempo real de União Mogi x Grêmio, pela última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018. Siga ao vivo tudo o que acontece na partida na VAVEL Brasil!