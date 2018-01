Grêmio apresenta Paulo Miranda e Thaciano como reforços para 2018

Apresentação dos dois reforços gremistas para a temporada de 2018. Foto: Getty Imagem

É notório que após a saída do lateral Edílson, o tricolor já corre em busca de um sucessor na lateral direita. Mesmo ainda na busca, Paulo Miranda que estava atuando no RB Salzburg da Aústria, poderá ser encarregado de fazer essa função. O zagueiro de origem pode atuar como volante e lateral-direito também.

O meia Thaciano que atuava pelo Boa Esporte, será encarregado de fazer a ligação no meio-campo gremista, já que além de ter uma boa visão de jogo, também finaliza muito bem de longa distância, o que é um diferencial na equipe de Renato.

As apresentações dos reforços para essa temporada, ocorreram nessa segunda-feira (8), com direito a gafe do zagueiro, confundindo a zaga gremista com a do rival Internacional.

''Todo mundo sabe que a defesa do Inter é uma das melhores do mundo, estou preparado, sei da responsabilidade que vai ser. Mas procuro, durante os treinamentos, desempenhar um bom rendimento para quando o professor precisar estar à disposição. Desculpa a falha", afirmou Paulo Miranda.

O meia Thaciano na apresentação, também comentou o que esperava nesse ano e disse estar surpreendido com o a recepção dos torcedores, mostrando que a torcida conta com o jogador em 2018. Também comentou sobre em que posição do meio-campo se sente mais confortável.

'' Sem dúvidas o que eu penso é vestir e honrar essa camisa. Fiquei surpreso que todos que trabalham aqui no clube me cumprimentaram e me desejaram boa sorte. Inclusive alguns torcedores me pararam na rua e me elogiaram, fiquei muito feliz. Eu sou um jogador que atua mais com meia-atacante, vindo de trás e finalizando perto da grande área.

O número 28 será utilizado por Paulo Miranda , já o 16 pelo meia Thaciano. O contrato do novo defensor gremista é de três anos de duração, já o do meia é de dois anos por empréstimo, com direito a compra definitiva, caso o tricolor deseje realmente o jogador.