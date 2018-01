Sem resposta sobre renovação, Grêmio pode não contar com Cícero e Cristian em 2018

Cícero em sua apresentação pelo clube gaúcho em Outubro de 2017. Foto: Getty Imagem

Após o clube decidir que irá rejuvenescer o elenco nessa temporada, a diretoria buscou renovar com o volante Cristian e com o meia Cícero que tem mais de 30 anos, mas são jogadores importantes nas suas respectivas funções, porém a proposta parece não ter agradado ambos jogadores.

Sem a possibilidade de atuar no Campeonato Brasileiro e assinando seu contrato em Outubro, o meia atuou todas suas partidas pela Copa Libertadores, balançando as redes contra o Lanús no jogo de ida na decisão da competição em Porto Alegre, rendendo grandes elogios por parte da torcida gremista já que foi um ótimo resultado. Porém o seu vínculo com o clube encerrou e até agora, o jogador não respondeu a proposta do clube em renovar o contrato e parece estar distante de continuar em Porto Alegre.

A proposta apresentada pelo Grêmio é um pouco inferior ao que Cícero ganhava ano passado, quando ainda atuava pelo São Paulo por empréstimo. O que pode dificultar a renovação é que o clube não deseja gastar muito dinheiro com a folha salarial, pois já mantém contrato com jogadores como Geromel, Kannemanm, Luan, Arthur, Marcelo Grohe e outros jogadores importantes, fazendo com que o clube priorize esses nomes em primeiro lugar.

Já o caso do volante Cristian é um pouco diferente. Podendo atuar no Campeonato Brasileiro o jogador que havia vindo do Corinthians, onde estava afastado, não rendeu o que o clube esperava e após firmar um contrato de renovação, não agradou o clube gaúcho e por esse motivo está livre para negociar com outros clubes nessa temporada.