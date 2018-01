Grêmio se reúne com empresário de Renato, visando criar linha de produtos do ídolo gremista

Renato com sua manta número sete, durante o jogo. Foto: Getty Imagem

Após a renovação de contrato e a permanência definitiva de Renato Portaluppi no tricolor em 2018, o empresário do técnico e o clube pretendem apostar no marketing e criar uma linha de produtos do ex-camisa 7 e ídolo gremista, na Grêmio Mania, loja oficial do clube.

Em reunião, o CEO Carlos Amodeo e o executivo de marketing Beto Carvalho, juntamente com Gerson Oldenburg estão com projetos avançados sobre a criação desse novo projeto que seria benéfico tanto para o clube, quanto para o próprio Renato. Ainda não se pode concluir nada, pois o treinador só retorna para Porto Alegre no dia 18 de janeiro, juntamente com elenco que foi para os Emirados Árabes na disputa do Mundial de Clubes.

Pode-se afirmar que o projeto já estaria bem avançado, faltando somente uma reunião com o próprio Renato e decidindo como será a idealização dos produtos e a propaganda para os torcedores. O executivo de Marketing Carvalho, disse que o tricolor trabalha para que tudo seja bom para ambos e que somente poderá afirmar esse projeto mais á frente, quando conversar com Renato.

Vale lembrar que Renato terá uma estátua na Arena, que foi votada e aprovada pelo Conselho Deliberativo. Certamente o técnico e ídolo gremista terá produtos em sua homenagem nas lojas oficiais do clube. Em 2017 o técnico, que marcou sua carreira vencendo a Copa Libertadores, usou uma manta com o número ''sete'', que ficou registrada em sua gloriosa campanha com o clube gaúcho.