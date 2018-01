Paulo Miranda, Thaciano e Alisson deverão estrear contra o São Luiz no Gauchão. Foto: (Grêmio/Rodrigo Fatturi)

Com o início de temporada do clube em 2018 e sem contar com o elenco que venceu a Copa Libertadores, os novos reforços e os jogadores da base do Grêmio terão a oportunidade de atuar os 90 minutos na primeira partida do Gauchão contra o São Luiz, em Ijuí, na próxima quarta-feira (17).

O técnico César Bueno, que comanda o tricolor até o retorno do Renato Portaluppi, já faz testes para decidir quem irá compor o time titular e que formação pretende utilizar. É provavel que veremos alguns nomes que atuaram no Campeonato Brasileiro de 2017, mas que não tiveram tantas oportunidades, como Lucas Poletto, Dionãtan, Jean Pyerre e Patrick. Também, os novos reforços do time, o zagueiro Paulo Miranda e os meias Thaciano, Alisson e Thonny Anderson, terão a oportunidade de começar a compor o elenco do tricolor, encarregados de comandar a criação das jogadas. Será um time bem mais novo em campo, até mesmo para observar alguns nomes que podem compor o elenco principal nesse ano, já que o clube afirmou que deseja rejuvenescer o elenco e aposta bastante nos jogadores mais novos.

Em entrevista, o presidente Romildo Bolzan disse estar satisfeito com o atual elenco do clube e que está reforçando aos poucos o elenco, mas ressaltou que o elenco de transição é forte. ''É um grupo forte, que atuou muito bem na última rodada do Brasileirão contra o Atlético-MG fora de casa. Temos muita expectativa nesses jovens, mas também estamos reforçando o elenco, com a chegada de Alisson,Thonny, Thaciano e outros jogadores'', enfatizou o presidente do tricolor.

César Bueno deve utilizar alguns jogadores que são bem conhecidos por ele. Entre eles estão o jovem promissor Patrick que atua no meio-campo e que já virou xodó da torcida, e o atacante Dionãtan que também teve boas atuações quando solicitado. César deve começr com o esquema 4-1-4-1, priorizando o meio-campo gremista.