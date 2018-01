Substituto de Edilson, lateral Madson é apresentado oficialmente no Grêmio

Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Depois da saída de Edilson para o Cruzeiro, Grêmio encontrou um novo lateral-direito. Madson, ex-jogador do Vasco, assinou contrato de três anos com o time gaúcho na sexta (12) e foi apresentado em coletiva nesta segunda (15).

O jogador é mais um dos reforços que Odorico Roman traz para o Tricolor antes de se desligar completamente dos trabalhos no futebol do time. Em entrevista recente, vice-presidente prometeu um time ainda mais forte em 2018.

No inicio da coletiva, antes de apresentar o jogador, Odorico prestou homenagem em nome dos dirigentes ao zagueiro Paulo Sérgio Bratti Balmoro, atleta da categoria sub-19 que faleceu nesta segunda, vítima de um afogamento.

"Quero inicialmente manifestar pesar do Grêmio, da família tricolor, pela perda do nosso atleta Paulo Dalmoro. Um menino que tinha um futuro como jogador de futebol, mas nos deixou. O Grêmio faz votos para que a família consiga administrar essa dor imensa”. Paulo jogava na base gremista desde 2015. Odorico também foi questionado sobre seu desligamento definitivo, mas disse não ter uma data.

Do interior da Bahia, Madson começou a carreira de jogador no Bahia. Teve uma curta passada pelo ABC-RN e depois defendeu a camisa do Vasco, onde foi bicampeão carioca em 2015 e 2016. No Grêmio, vai disputar posição com Léo Moura e Leonardo Gomes. '

'O Léo Moura é uma grande referencia pra mim desde que me tornei lateral. Venho para mostrar meu valor. A disputa vai ser sadia e o Renato vai fazer a melhor escolha. O que importa é que quem entrar está apto a fazer o melhor."

Madson é considerado ofensivo, como a maioria dos jogadores da posição, mas se destaca pelo físico e pela velocidade. ''Hoje, com 26 anos, estou no auge da minha forma física. A velocidade é uma coisa que sempre podemos estar melhorando e, com o departamento do Grêmio que é excelente, aonde eu tive o prazer de conhecer as estruturas, com certeza vai me dar o suporte para melhorar isso'', elogiou o jogador durante coletiva.

André Zanotta, executivo do Grêmio, comentou sobre a liberação do jogador para o Campeonato Gaúcho já nesta quarta (17), contra o São Luiz. Madson, Thaciano, Alisson e Paulo Miranda seguem sem regulamentação para jogar. "Estamos em contato com o Vasco, parece que deram entrada na rescisão dele hoje. Dependemos de documentos dos outros clubes, mas estamos agilizando esse processo", esclareceu.

O lateral-direito vai usar a camisa 21 no time Tricolor e se mostrou bastante orgulhoso de fazer parte do elenco de 2018. Animado com a oportunidade, Madson agradeceu. “Agradeço a Deus por hoje estar realizando um sonho, que é usar esta camisa. É uma satisfação imensa para mim e estou muito feliz."