Paulo Miranda estreia com expulsão e reservas do Grêmio empatam contra São Luiz-RS

INCIDENCIAS: Partida válida pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho 2018, sendo disputada no estádio 19 de Outubro, em Ijuí/RS

A bola rolou para o Grêmio no Campeonato Gaúcho de Futebol 2018. Enquanto o time principal, comandado por Renato Gaúcho, ainda não se reapresentou, coube a César Bueno escalar o time de transição do Tricolor contra o São Luiz de Ijuí, na noite da última quarta-feira (17). O time da capital gaúcha até saiu na frente do placar com gol de Matheuzinho, mas acabou vendo Ronaldinho Gramadense empatar a partida nos acréscimos.

Grêmio abre o marcador em primeiro tempo equilibrado

Voltando para a primeira divisão gaúcha em 2018, o São Luiz, time da casa, quis mostrar logo de início que não ia apenas se defender contra a equipe do Grêmio. O time Rubro teve a primeira chance de jogo logo aos dois minutos. Após passe de Gustavo Xuxa, Márcio Goiano chutou na direção do gol e Bruno Grassi defendeu com segurança. O lance não levou muito perigo, mas foi o suficiente para alertar a defesa Gremista.

A resposta do Grêmio veio quatro minutos mais tarde, com Lima. O meia fez jogada pelo lado esquerdo e levou a bola para o meio. De frente para o gol arriscou o chute, mas acabou batendo para fora, sem sustos para o goleiro Jonatas. Logo após o lance o treinador César Bueno teve que mexer na sua equipe, pois o zagueiro Anderson Jesus – improvisado na lateral-direita – sentiu dores na perna e foi substituído por Leonardo.

O São Luiz voltou a assustar Bruno Grassi aos 13 minutos. Michel dominou a bola e largou para Gustavo Xuxa que chutou por cima da meta. Após jogo preso no meio de campo, o Grêmio voltou ao ataque com força aos 23 minutos e conseguiu marcar o gol. Em ótimo passe, Pepê acionou Leonardo pela direita e o lateral mandou a bola para a área. Após bate e rebate a bola sobrou com Matheuzinho, que mandou para o fundo das redes. Foi o primeiro gol do Grêmio no Gauchão 2018.

O time da casa não se assustou com o revés no marcador e foi ao ataque aos 27 minutos. Gustavo Xuxa lançou Éder dentro da área e o atacante finalizou. Bruno Grassi fez a defesa com os pés para salvar o Grêmio de sofrer o empate. A última chance da primeira etapa foi do Tricolor. Leonardo fez novo cruzamento para a área aos 45 minutos e Isaque tentou finalizar, mas sem sucesso. Na sequência da jogada a bola sobrou com Lima, que acertou a trave. Porém, o lance já estava parado por conta de um impedimento.

Paulo Miranda é expulso, São Luiz pressiona e arranca empate no fim

O São Luiz precisava empatar a partida na segunda etapa, mas não se desesperou indo ao ataque. Com a vantagem no placar, o Grêmio também buscou jogadas ofensivas, mas sem se descuidar no setor defensivo. Foi do time visitante o primeiro chute na etapa final. Pepê foi carregando a bola e, livre de marcação, arriscou de longe. A bola saiu pela linha de fundo.

Buscando modificar as jogadas, os dois treinadores mexeram em suas equipes. Karl e Mikael entraram no São Luiz. Lucas Poletto e Thaciano entraram no Grêmio. Antes da entrada de Thaciano, o Tricolor teve mais uma chance. Guilherme Guedes cobrou escanteio e Balbino cabeceou na trave. Mendonça acabou mandando por cima do gol no rebote.

O jogo esquentou depois dos 35 minutos. Márcio Goiano derrubou Leonardo, que tentava jogada com Thaciano. O atacante gremista tentou seguir a jogada, mas também foi derrubado pela defesa do São Luiz. O Rubro ainda reclamou de um pênalti aos 37 minutos. Mikael dividiu com Bruno Grassi e ficou caído no gramado. Após conversa com seu assistente, o dono do apito aplicou um cartão amarelo por simulação ao jogador do time da casa.

O zagueiro Paulo Miranda, que estreou pelo Grêmio neste jogo, havia levado um cartão amarelo aos seis minutos da segunda etapa após confusão no gramado. Aos 39 minutos, Paulo Miranda atingiu Ronaldinho Gramadense, recebeu o segundo amarelo e foi expulso de campo. Com um jogador a mais em campo, o São Luiz foi para o tudo ou nada nos minutos finais. A pressão deu certo e o time conseguiu empatar a partida aos 46 minutos. Mikael levantou a bola na área e a defesa do Grêmio afastou, mas a bola sobrou com Ronaldinho Gramadense. O lateral-esquerdo chutou e contou com um desvio da defesa para deixar tudo igual no estádio 19 de Outubro.

Três minutos mais tarde a bola se ofereceu para Gustavo Xuxa, que dominou e chutou para o gol, mas a redonda acabou tocando o travessão. Bruno Grassi pulou, mas não alcançou para fazer a defesa. Com o empate, São Luiz e Grêmio dividem a 5ª posição do Gauchão com um ponto conquistado. Na próxima rodada o Tricolor recebe o Caxias na Arena. A partida está marcada para sábado (20), às 16h30. Já o São Luiz vai encarar o Avenida, fora de casa, às 18h do domingo (21).