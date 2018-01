Técnico interino do Grêmio projeta avanço de Matheus Henrique na equipe: "Será muito importante"

Foto: Itamar Aguiar/Agencia Freelancer/Grêmio FBPA

Certamente o empate não foi o resultado que os torcedores gremistas gostariam de ter visto. Porém, o que chamou atenção na partida foi o desempenho do jovem meia Matheus Henrique que teve uma grande atuação. O jogador chegou a ser comparado com o volante Arthur pela qualidade nos passes e na distribuição de jogada. Em coletiva, o técnico César Bueno comentou sobre o jovem.

''Sempre reparamos como ele é um bom jogador. Sabíamos que haveria comparação com Arthur. Até por isso fechamos o treino, para evitar comparação ao longo da semana, antes do jogo. Ele tem muito potencial. Hoje, temos Arthur, que é um grande jogador, mas o Matheus também será importante na equipe futuramente'', concluiu.

Matheus está emprestado para o Grêmio até o final de 2018. O jogador ficou no São Caetano durante três anos e retornou ao tricolor em 2017 para ser o terceiro homem dos aspirantes. Em entrevista depois do jogo, confessou o desejo de continuar no time. "Comecei no Nacional, de Barra Funda, joguei no Grêmio e depois fiquei três anos no São Caetano. Retornei (ao Grêmio) em 2017 e estou indo para o segundo ano aqui. Está sendo maravilhoso e pretendo ficar aqui bastante, renovar contrato ."

O treinador também falou sobre o desempenho do recém contratado zagueiro Paulo Miranda, que foi expulso nos minutos finais da segunda etapa, mas que fez uma boa partida. ''Agradou bastante. Ele é um jogador experiente, teve boa participação com Michel e controlou bem. No momento da expulsão, achei exagerada a postura do árbitro. Acho que ele podia ter controlado. Mas foi uma boa partida do Paulo Miranda. Acredito que ele irá ajudar muito o Grêmio nessa temporada'' , afirmou.

A segunda rodada do Gauchão começa no sábado (20) e o primeiro jogo é entre Grêmio e Caxias em Porto Alegre ás 16h30, na Arena do Grêmio. Contra o Novo Hamburgo, o time da serra goleoou o atual campeão gaúcho e estreiou como líder do campeonato. O Grêmio, no momento, ocupa a quinta posição.