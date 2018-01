Jogo Grêmio x Caxias AO VIVO online pelo Campeonato Gaúcho 2018

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho de Futebol 2018, sendo disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre/RS

SER Caxias do Sul: Gledson; Cleiton, Júnior Alves, Laércio e Julinho; Régis, Gilson, Rafael Gava, Túlio Renan e Daniel Cruz; João Paulo. Técnico: Luis Carlos Winck.

SER Caxias do Sul

05' GOOOOOL DO GRÊMIO! ISAQUE!

04' Laércio leva carrinho de Isaque. Jogo pegado neste início de partida.

03' Grêmio pressiona o Caxias neste começo de jogo.

02' Renato Gaúcho de olho na gurizada no camarote da Arena.

01' Falta para o Grêmio em cima do Lima.

00' RODA A BOLA PARA GRÊMIO X CAXIAS!

Grêmio e Caxias em campo.

Com certo atraso, as equipes entram em campo agora.

Histórico de confrontos: 156 jogos; 94 vitórias do Grêmio (290 gols), 25 vitórias do Caxias (133 gols) e 37 empates.

O Caxias goleou o Novo Hamburgo na estreia do Gauchão e tenta manter a boa fase neste sábado na Arena.

Após o empate na estreia, o Grêmio faz sua primeira partida na Arena em 2018. O técnico César Bueno promove algumas mudanças. O setor com mais novidades será a defesa. Madson fará sua estreia, com Ruan e Mendonça formando a dupla de zaga.

O Grêmio que vai enfrentar o Caxias a partir das 16h30min deste sábado está confirmado. Sem Alisson na equipe titular, César Bueno mandará a campo Isaque. Madson, por sua vez, fará sua estreia com a camisa gremista. Jean Pyerre também é novidade na equipe do Grêmio para a segunda rodada do Gauchão.

O trio de arbitragem para a partida de hoje: Árbitro: Vinícius Amaral, Auxiliar 1: Alduino Mocelin. Auxiliar 2: Teilor Thomas da Silva.

Escalação do Caxias: Gledson, Cleiton, Junior Alves, Laércio, Regis, Julinho, Tulio, Rafael Gava, João Paulo, Miranda e Nicolas. Técnico: Luiz Carlos Wink.

Escalação do Grêmio: Bruno Grassi; Madson, Ruan, Mendonça e Guilherme Guedes; Balbino, Pepê, Jean Pyerre, Matheus Henrique e Lima; Isaque. Técnico: César Bueno.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe agora o minuto a minuto da partida entre Grêmio e Caxias, valida pela segunda rodada do Gauchão 2018. O jogo acontece na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, às 16h30. Fique conosco!