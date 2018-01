Em jogo com oito gols, Caxias vence 'time de transição' do Grêmio

Google Plus

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Na tarde deste sábado (20), Grêmio e Caxias se enfrentaram na Arena, dando início a segunda rodada do Campeonato Gaúcho. O ótimo ataque Tricolor chegou a comemorar a vitória, ganhando de 3 a 1, mas a defesa viu o time serrano virar e fechar a partida com o quinto gol aos 49 minutos do segundo tempo.

Já são dois jogos sem vitórias para o Grêmio e o contrário para o Caxias. Renato, que retornou de férias na quinta, assistiu a derrota do time de transição e a estreia dos reforços Alisson e Madson em uma das cabines de rádio do estádio.

Os dois times jogam a próxima rodada na quarta-feira (24). O Grêmio viaja para Santa Cruz e visita o Avenida às 19h30. O Caxias recebe o Internacional às 21h45, em Caxias do Sul.

O time serrano é o líder do campeonato, com 6 pontos e 8 gols marcados.

O ataque fenomenal do time de transição

O ataque tricolor chegou com tudo: aos 5 minutos do primeiro tempo, Madson provou que é realmente um bom corredor. O lateral direito cruzou para Lim, que deixou a bola passar para Jean Pyerre chutar. Gledson, do Caxias, chegou a defender, mas Isaque aproveitou o rebote e mandou para o fundo da rede. Dois minutos depois o empate: Rafael Gava bateu a falta direto para Nicolas cabecear e marcar o primeiro.

Grêmio ainda marcou mais dois no primeiro tempo, armados por Isaque e Pepê. No primeiro, o cruzamento acabou para Matheus Henrique, nome do primeiro jogo, chutar livre para gol. O segundo veio de Jean Pyerre, que com muita calma aumentou o placar.

Entes da primeira etapa acabar, Julinho cruzou e Laércio acertou um forte cabeceio, no segundo gol do Caxias.

A virada do Caxias

O segundo tempo começou com a troca de Tulio Renan por Carlos André, o que resultou em agressividade do time da serra. Aos nove minutos, Madson cometeu um pênalti, que foi muito bem cobrado por João Pedro, empatando o jogo mais uma vez.

Aos 23 minutos veio a virada: Rafael Gava bateu escanteio para Laércio, que deixou Bruno Grassi embolado com a bola, marcando o quarto gol do Caxias. Assim como na partida contra o Novo Hamburgo, o time de Luiz Carlos Winck mostra que veio para fazer história no Gauchão 2018.

O Grêmio tentou empatar o jogo mais uma vez e teve chances perigosas. Alisson, reforço que estreou nesse sábado, chegou a criar jogadas e mandou uma bola para fora aos 30 minutos. Para fechar com chave de ouro e lutar pelo título, o Caxias marcou o quinto gol aos 49 minutos, depois de um erro da zaga tricolor.