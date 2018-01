Jogo Avenida x Grêmio AO VIVO online no Gauchão 2018

Boa tarde, torcedor! Acompanhe a partir de agora o tempo real da partida entre, pela 3ª rodada do Campeonato Gaúcho. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul. Fiquem ligados com a VAVEL Brasil!

Provável escalação do Avenida: Rodrigo; Itaqui, Luís Henrique, Claudinho e Roger; Toto, Fidélis, Felipe Tchelé, Diego Torres e Maurício; Hyantony. Técnico: Fabiano Daitx.

Provável escalação do Grêmio: Bruno Grassi; Madson, Paulo Miranda, Mendonça e Guilherme Guedes; Balbino, Pepê, Jean Pyerre, Matheus Henrique e Lima; Isaque. Técnico: César Bueno.

O time principal do Tricolor se apresentou na quinta-feira (18) e vem treinando diariamente. Alguns nomes estão inscritos no Gauchão e podem jogar a partir da 4ª rodada do Campeonato.

Thonny Anderson, recém-contratado com o Cruzeiro fará sua estreia nesta quarta. O meia-atacante veio para o Grêmio em um empréstimo de um ano através da venda do lateral Edílson para a Raposa.

Os dois times estão em busca de suas primeiras vitórias no campeonato. O Grêmio empatou o primeiro jogo com o São Luiz e perdeu de virada o segundo para o Caxias. Já o Avenida perdeu para o São Paulo-RS e também empatou com o São Luiz.