Danilo Fernandes: o goleiro que não merece o rebaixamento

Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional

Danilo Fernandes chegou no Sport Club Internacional em maio de 2016 com a difícil missão de substituir o goleiro Alisson, ídolo colorado, que foi negociado com a Roma-ITA. Danilo já era um grande goleiro atuando pelo Sport Recife, mas optou pela transferência por conta da vontade pessoal de crescer na carreira.

Em uma negociação tranquila, Sport e Inter acertaram os detalhes da transferência do jogador. Danilo Fernandes assinou contrato com o clube gaúcho até o ano de 2020. Ao chegar na sua nova casa o goleiro fez logo questão de dizer o quanto estava feliz por assinar com o Internacional:

“É um prazer vestir essa camisa. Será a realização de um sonho vestir a camisa do maior clube do futebol brasileiro e uma das maiores do mundo. Um clube que já ganhou tudo que disputou. Estou feliz", declarou o jogador.

Danilo Fernandes é apresentado no Internacional (Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional)

A declaração do goleiro fez com que a torcida do Inter “caísse” de amor pelo novo jogador, mas Danilo sabia que era dentro de campo que teria que provar a que veio. A estreia do arqueiro com a camisa número 1 do Colorado foi fora de casa pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E não foi fácil, afinal o adversário foi o São Paulo. Naquele jogo o goleiro fez pelo menos três defesas difíceis. Se a primeira impressão é a que fica, Danilo fez um bom trabalho na vitória do Inter por 2 a 1 no Morumbi.

(Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional)

Danilo Fernandes foi fundamental durante a boa fase do Inter no início do Brasileirão. Desde a segunda até a oitava rodada, foram seis vitórias e apenas uma derrota. Nesse período o goleiro colorado sofreu somente três gols. O time, na época comandado por Argel Fucks, não fazia grandes atuações, mas conseguia fazer o necessário para garantir os três pontos. A zaga do Inter já apresentava problemas nessa época, mas Danilo fazia muito bem sua parte evitando o pior.

A lesão

Tudo estava indo muito bem até a 10ª rodada do Brasileirão, até que Danilo Fernandes sentiu um desconforto muscular na coxa direita durante o jogo contra o Coritiba. Após a partida, o atleta passou por uma avaliação médica e foi detectada uma lesão muscular no lugar do desconforto. A primeira previsão de retorno estava marcada para a 17ª rodada, mas isso não aconteceu e o goleiro retornou ao time titular apenas na 21ª rodada, em casa.

Danilo deixou o Inter na liderança do Campeonato Brasileiro com 19 pontos, três de vantagem em relação ao Palmeiras. Durante seu período de ausência, três goleiros passaram pelo gol Colorado: Jacsson (um jogo), Muriel (três jogos) e Marcelo Lomba (seis jogos). Nesses dez jogos, o Internacional sofreu 17 gols. Quando voltou ao time titular, Danilo Fernandes encontrou o Inter na 15ª colocação com 23 pontos, mesma pontuação do Vitória, primeiro integrante do Z-4 na época.

Danilo volta ao time

Com a volta de Danilo ao gol colorado a torcida ficou um pouco mais tranquila. Porém, somente o retorno do goleiro a titularidade não resgatou os bons resultados que o Inter conseguiu nas primeiras rodadas. Nessa altura do campeonato já estava em queda livre no Brasileirão. Problemas internos na direção, troca de treinadores e pressão da torcida fez com que o Colorado entrasse na maior crise que o clube já viveu.

Danilo Fernandes acabou sofrendo com isso no sistema defensivo. Em 16 jogos após o seu retorno, o arqueiro sofreu 16 gols, mas o problema passa longe do camisa 1. Talvez o Internacional já estivesse matematicamente rebaixado se não fosse pelas boas atuações de Danilo. Jogo a jogo, o goleiro faz um “milagre” atrás do outro. A dupla de zagueiros, geralmente formada por Paulão e Ernando, não consegue passar segurança ao torcedor, Danilo é a principal referência defensiva do clube.

Confira alguns momentos de Danilo Fernandes atuando pelo Internacional

Números de Danilo Fernandes no Brasileirão

Fonte: Site "O Gol" JOGOS 26 VITÓRIAS 11 EMPATES 6 DERROTAS 9 CARTÕES AMARELOS 2 GOLS SOFRIDOS 23 TEMPO EM CAMPO (minutos) 2340

“Temos que dar mais. Tem que ser mais homem. Não consigo explicar. Temos que querer mais. Parecemos um time de juvenil. Estamos colhendo o que estamos plantando”, disparou Danilo Fernandes após a derrota para o Corinthians na 36ª rodada.

Caso seja confirmado o primeiro rebaixamento da história do Internacional, Danilo Fernandes não terá nenhuma culpa. O goleiro, inclusive, já declarou a vontade de permanecer no clube, com ou sem queda.

"Independente da queda ou não, podem ter certeza que eu fico aqui. Não saio por nada. Vim para marcar meu nome e vou ajudar a reerguer o clube", declarou.