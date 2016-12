Internacional é rebaixado e deixa seleto grupo de times que nunca caíram no Brasileirão

Time grande não cai? Essa é uma das maiores lendas futebolísticas cantadas por torcedores de Cruzeiro, Santos, Flamengo, São Paulo, Chapecoense e, até este domingo (11), Internacional. Com a queda matemática confirmada para a Série B, o Colorado deixa o seleto grupo de clubes que nunca foram rebaixados no Brasileirão.

Claro, isso é uma lenda e a grandeza de um clube tem valores muito maiores que um descenço, mas, é uma piada cantada em plenos pulmões pelos próprios colorados desde então. Até 2016, o Internacional permaneceu na Série A por 51 anos consecutivos e tinha seu maior rival Grêmio, já rebaixado duas vezes, como motivo de chacota.

Sendo assim, apenas cinco clubes permanecem sem nunca terem sido rebaixados na história: Cruzeiro e Santos, ambos com 56 anos na primeira divisão, Flamengo, com 51, São Paulo, com 49, e Chapecoense, o mais jovem entre eles com apenas 5 anos.