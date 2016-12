Um dia após queda, Inter começa reformulação e anuncia Antônio Carlos Zago como treinador

Antônio Carlos Zago comandará o Internacional na Série B (Foto: Internacional/Divulgação)

O Internacional já começa o projeto de reconstrução após a dura queda para a Série B do Campeonato Brasileiro. Muitas mudanças ocorrerão, inclusive na presidência do clube, mas nesta segunda-feira (12), a primeira mudança para 2017 já foi anunciada: Antônio Carlos Zago será o técnico responsável pelo projeto de recolocar o Colorado na Série A.

Zago treinou o Juventude nesta temporada e teve bons resultados. No Campeonato Gaúcho, sua equipe foi vice-campeã, perdendo justamente para o Inter. Pela Copa do Brasil, perdeu para o Atlético-MG na disputa de pênaltis, a duelo valia uma vaga para as semifinais. Na Série C, Zago conseguiu o grande objetivo do Juventude, que era o acesso, que veio em grande estilo em cima do Fortaleza, em pleno Castelão.

Zago iniciou a carreira de treinador em 2009, no São Caetano, com um bom trabalho realizado com a equipe do interior de São Paulo, acabou chamando a atenção do Palmeiras, clube que comandou durante parte da temporada de 2010 finalizando com aproveitamento de 56%. Ainda em 2010, trabalhou em outro clube da Série A do Brasileirão, o Grêmio Prudente. Entre 2011 e 2012, acumulou experiências em três clubes: Mogi Mirim-SP, Vila Nova-GO e Audax-SP.

De 2012 há 2015, Zago foi para a Europa, onde realizou diversas especializações e estudos sobre futebol, foi auxiliar técnico da Roma, e do Shakhtar Donetsk.