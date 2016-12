Resultado do jogo Lance de Craque 2016 (6-5)

Encerramos por aqui mais essa tranmissão. Até a próxima. Fique conosco, daqui a pouco estará no ar o pós jogo e toda a repercussão do Lance de Craque 2016.

No placar 6 para o time da Solidariedade e 5 para o time da Esperança. Porém, a grande vitória da noite foi ajudar as instituições e as famílias das vítimas do vôo da Chapecoense.

45' Fim de jogo no estádio. Chega ao fim a terceira edição do Lance de Craque 2016.

43' A bola volta a rolar após a invasão dos torcedores. Situação normalizada no Beira Rio.

41' Torcedores invadem o gramado do Beira Rio. D'alessandro vai até o torcedor e dá um abraço.

40' D'alessandro troca de time mais uma vez. Agora entrou para o time da arbitragem.

34' Goooooooool do time da Esperança! D'alessandro faz toda a jogada e rola a bola para Kléber, que só tem o trabalho de empurrar para o fundo das redes. 6 a 5.

30' Cartão amarelo para Bolívar. Zagueiro empurrou o atacante Sandro Sotilli.

29' Substituição na equipe da Solidariedade. Sai Magrão e entra Loco Abreu. O artilheiro voltou.

24' Wendel Lira entra em campo. Será que teremos outro gol para concorrer ao Puskas?

21' Goooooooool da equipe da Esperança. Luis Mario bate da entrada da grande área e marca um golaço. A bola ainda bateu no goleiro antes de entrar. 6 a 4.

19' D'alessandro vai levando a equipe da esperança ao ataque, mas é parado pela marcação.

15' Goooooooooool! E teve baile no Lance de Craque, Sandro Sotilli converte a penalidade. 6 a 3 para o time da Solidariedade.

14' Pênalti para a equipe da Solidariedade. Sotilli na bola.

12' Taison e Antônio Carlos deixam o gramado. Sandro Sotilli e Rodrigo Moledo entram no jogo.

11' Goooooooool! Mais uma vez ele, Loco Abreu. É o artilheiro da noite até aqui com três gols na partida.

9' Vem aí Sandro Sotilli. Vai começar o baile.

8' D'alessandro em um time e Antônio Carlos Zago em outro. Seria este o teste do meia Argentino?

3' As equipes vão trocando passes no gramado, sem muita profundidade. Taison é quem mais se movimenta em campo.

0' Recomeça a partida no Beira Rio. Saida de bola para a equipe da Esperança.

Intervalo de partida

45' Fim de papo no primeiro tempo!

45' Mais um. Gooooooooooooool! Loco Abreu mais uma vez. vira o time da Solidariedade 4 a 3.

39' Gooooooooool da equipe da Solidariedade. Taison aproveita que Dida estava fora da meta e marcou mais um.

38' Olha o Dida. O goleiro abandona a meta e vai driblando até a metade do campo. Abusado o goleiro.

33' Gooooooooooool! Dario Rodriguez, time da Esperança, aproveita espaço deixado pela marcação e vira o placar no Beira Rio.

28' Gooooooooooool! Cucaaaa, treinador campeão brasileiro de 2016, marca o segundo da equipe da Esperança.

23' Defende Pato Abbondanzieri.

22' Penalti para a equipe da Esperança. Kléber vai para a cobrança.

21' Goooooool. Desta vez foi feito o simples. D'alessandro converte a penalidade.

20' Loco Abreu rola a bola para D'alessandro, mas o argentino é derrubado na área. É novo penalti.

20' Penalti para a equipe da Soidariedade. Loco Abreu vai para a cobrança.

14' Na traaaaaave! Rubéns Paz recebe bom passe na entrada da área, ajeita a bola e solta um chute muito forte. A bola acerta a trave do goleiro Dida.

12' D'alessandro faz boa jogada pelo meio, faz o lançamento, mas o atacante acaba errando no domínio de bola. Segue 1 a 1 no Beira Rio.

6' Goooooooooool! Empata o time da esperança. Lucas Alario é o nome do gol.

4' Goooooooooool! D'alessandro faz cruzamento para Loco Abreu. O atacante dá um chapéu no goleiro e finaliza de cabeça. Lindo lance. Solidariedade 1 Esperança 0.

3' Torcida colorada presente no estádio canta: "O capitão voltou".

2' O time da Esperança vai trocando passes no campo de defesa, mas não consegue sair para o ataque. Jogo movimentado até aqui.

0' Taison já faz boa jogada pelo lado esquerdo levando o tima da Solidariedade ao ataque.

0' Rola a bola no estádio Beira Rio, começa o Lance de Craque 2016.

Alan Ruschel presente no gramado do Beira Rio neste momento. Recebe a homenagem de todos presentes.

Homenagem ao time da Chapecoense nesse momento. O estádio todo canta: "Vamos vamos Chape".

D'Alessandro, dono da festa, agradece a todos os presentes no estádio.

Os times entram no gramado do Beira Rio, vai começar a festa.

Treinadores

Carlos Bianchi Técnico do Boca Juniors Cléber Xavier Aux. Técnico da Seleção Brasileira Mano Menezes Técnico do Cruzeiro

Atacantes

Ivan Alonso Atacante River Plate Barcos Atacante Veléz Sarsfield Alario Atacante River Plate Sodro Sotilli Ex-Atacante do futebol gaúcho Loco Abreu Atacante do Bangu Rodrigo Mora Atacante Universidade del Chile Taison Atacante Shaktar Donetsk Rafael Sóbis Atacante Cruzeiro Luis Mário Ex-Atacante do Grêmio Giancarlo Zago Atacante do Juventude

No meio de campo teremos diversos jogadores conhecidos da galera. Destaquespara Dunga, Riquelme, Tinga e Rodrigo Dourado. Outro jogador de meio de campo que merece um destaque especial é o Guilherme Biteco, irmão do ex-jogador Matheus Biteco que foi vítima do acidente aéreo envolvendo a equipe da Chapecoense.

Meias / Volantes

Dunga Ex-Volante do Internacional Guilherme Biteco Meia do Ceará Guiñzú Volante do Talleres-ARG Hernán Dias Ex-Meia do River Plate Leonardo Ponzio Volante do River Plate Lucho Gonzáles Meia do Atlético Paranaense Magrão Ex-Volante do Internacional Marcelo Gallardo Ex-Meia e atual treinador do River Plate Ortega Ex-Meia Seleção Argentina Riquelme Ex-Meia Boca Juniors Rodrigo Dourado Volante do Internacional Rubén Paz Ex-Meia/Volante da Seleção Uruguaia Paulo César Tinga Ex-Meia/Volante da dupla GreNal

A expectativa do torcedor do Internacional é ver o novo treinador do clube. Antes da estreia de Antônio Carlos Zago no comando técnico do clube, o treinador estará em campo no Lance de Craque 2016. Como jogador Zago atuou por diversos clubes do Brasil e exterior. O ex-zagueiro também tem passagens pela Seleção Brasileira. Em tom de brincadeira, Antônio Carlos Zago diz que o Lance de craque será um teste para D'alessandro, já que o treinador vai jogar na defesa. "Tomara que joguemos no mesmo time", disse o treinador na sua apresentação no Internacional.

Zagueiros

Adílson Batista Ex-Zagueiro do Grêmio Antônio Carlos Zago Ex-Zagueiro do Juventude - Atual treinador do Inter Ayala Ex-Zagueiro da Seleção da Argentina Juan Zagueiro do Flamengo Jonathan Maidana Zagueiro do River Plate

Entre os laterais o destaque é o William. Nesta temporada o jovem atleta foi um dos destaques do Internacional. Velocidade e vontade de jogar são as principais caracteristicas do jogador. Ainda no primeiro semestre do ano, William conquistou o hexacampeonato gaúcho pelo Colorado. Já no segundo semestre o lateral direito foi campeão olímpico com a Seleção Brasileira.

Laterais

Diego Placente Lateral esquerdo do Argentinos Juniors William Lateral direito do Internacional

Clemer e Dida já não estão mais em atividade no futebom, mas ambos tiveram sucessos nas suas carreiras. Quando atuava pelo Inter, Clemer conquistou diversos títulos. Entre eles os da Libertadores e Mundial de Clubes em 2006. Dida foi um grande goleiro e chegou a atuar pela Seleção Brasileira em diversas oportunidades. No ano de 2002 o arqueiro foi penta campeão mundial com o Brasil. Mais tarde, já em reta final de carreira, Dida atuou pela dupla GreNal. Pelo Rio Grande do Sul também conquistou taças.

Ainda em atividade, Danilo Fernandes e Marcelo Grohe tiveram uma temporada bastante diferente. Enquanto Grohe conquistou a Copa do Brasil com o Grêmio, Danilo Fernandes terminou o ano rebaixado com o Internacional. Os dois foram destaques em seus clubes em 2016, Danilo salvou o Colorado em diversas oportunidades e Marcelo demosntrou sua liderança dentro de campo para ajudar o tricolor.

Goleiros Clemer Ex-Goleiro do Internacional Danilo Fernandes Goleiro do Internacional Dida Ex-Goleiro da dupla GreNal Marcelo Grohe Goleiro do Grêmio

Está na hora de conhecer os protagonistas deste evento. Vamos iniciar a escalação pelos goleiros.

É claro que a Vavel não poderia ficar de fora dessa. Estaremos presente no estádio Beira Rio trazendo para você, nosso leitor, tudo o que acontece no evento. Você pode nos acompanhar tudo pelo site oficial da Vavel. Também estaremos atualizando as informações pelo nosso twitter: @SCInter_VAVEL

Diversos nomes do futebol Sul Americano estarão presentes nesta noite no estádio Beira Rio para o evento. É uma grande oportunidade para o torcedor conhecer, ver e rever alguns de seus ídolos bem de pertinho.

O evento também serve para unir torcedores de Grêmio e Internacional em um só local, deixando de lado a grande rivalidade que existe em Porto Alegre em pró de uma causa maior, ajudar instituições infantis que dedicam seus esforços para a construção de um cenário melhor.

Parte da renda Lance de Craque 2016 será revertida às famílias das vítimas do voo da Chapecoense.

Neste ano toda a renda arrecadada será dividida entre três instituições da capital gaúcha, são elas: a Kinder, os Aspirantes de Cristo e o Instituto São Benedito.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe em tempo real tudo sobre a 3ª edição do Lance de Craque, evento beneficente organizado pelo meia Argentino Andrés D'alessandro. Esse evento é muito especial e tem como obejetivo ajudar crianças carentes com a reversão da renda do jogo. Fique conosco!