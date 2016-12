Internacional homenageia Mário Sérgio com nome de centro de imprensa

Mario Sérgio treinou o Internacional de D'Alessandro em 2009. Fonte:Internacional/Divulgação

O Internacional homenageia nesta quinta-feira seu ex-jogador e treinador Mário Sérgio. A homenagem será feita colocando o nome deste ícone da história colorada no centro de imprensa do clube. Mário Sérgio Pontes de Paiva esteve entre as vítimas no trágico acidente com o avião que levava a delegação da Chapecoense, jornalistas e tripulantes no dia 29 de novembro. A pedido da família de Mário Sérgio, a placa que eternizará o seu nome será inaugurada pelo jornalista e grande amigo seu Adroaldo Guerra Filho, que trabalha no Grupo RBS, às 10h30 desta quinta-feira (22).

Mario Sérgio teve uma passagem marcante no Internacional, foi titular do incrível time de Ênio Andrade em 1979, quando se sagrou campeão brasileiro invicto. Em 1980, Mario Sérgio foi vice campeão da Libertadores vestindo a camiseta colorada, em 1981 e 1984 ele ainda conquistou o campeonato gaúcho.

Trinta anos após se consagrar campeão brasileiro, Mario Sérgio retornou ao Internacional como treinador e por muito pouco não repetiu a façanha, brigando pela taça até a última rodada, o Internacional ficou vice campeão graças á uma arrancada incrível após Mario Sérgio assumir o colorado na segunda metade do returno.

Mario Sérgio trabalhava como comentarista dos canais Fox Sports, ele viajava para cobrir a partida da final da Copa Sul-Americana entre Atlético Nacional e Chapecoense. Fica marcado na história de grandes clubes brasileiros, a exemplo do Internacional.