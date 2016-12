Terceira edição do Lance de Craque traz jogo beneficente de fortes emoções no Beira-Rio

Na noite desta quarta-feira (21), Porto Alegre teve a 3° edição do evento beneficente Lance de Craque, organizado pelo ídolo colorado, Andrés Nicolás D'Alessandro. O jogo amistoso teve a presença de jogadores muito especiais para o futebol, como o goleiro Dida, o atacante Barcos (ex-Grêmio), o atacante Rafael Sobis, o ex-jogador Sandro Sotilli, o atacante Taison, o técnico Cuca (campeão brasileiro com o Palmeiras em 2016). Entre eles também estavam o lateral Alan Rushel, sobrevivente da tragédia com o avião da Chapecoense que vitimou 71 pessoas, e o jogador Guilherme Biteco, irmão de Matheus Biteco que foi vítima fatal do acidente.



Após um ano jogando fora, pelo River Plate da Argentina, D'Alessandro voltou para Porto Alegre, para voltar a jogar pelo clube onde construiu a sua história. Logo na sua chegada, na tarde desta terça-feira (20), o ídolo da torcida colorada foi recepcionado no aeroporto Salgado Filho por mais de 2mil pessoas que gritavam seu nome.



De volta ao Beira-Rio, antes de a bola rolar, D'Alessandro fez um discurso no meio de campo onde agradeceu pela presença de todos e no final puxou o canto "Vamo Vamo Chape" e toda a torcida foi junto com ele.

Depois, o lateral Alan Rushel entrou no gramado e todo o estádio foi à loucura. A torcida gritava em homenagem: "Uh, é Alan Rushel" e o jogador se emocionou muito, saindo de campo abraçado com o dono da festa. Depois disso, a torcida começou a gritar "E dá-lhe D'Alessandro" e o camisa 10 se emocionou.

Jogo movimentado e com show de gols

Com o apito de Márcio Chagas da Silva, a bola rolou no gramado do estádio Beira-Rio e, logo aos 4' do primeiro tempo, Loco Abreu abriu o placar para o time Solidariedade em belo gol.

Mas Alário não perdoou e logo empatou para o time Esperança. Desde então, os 15 mil torcedores que se fizeram presentes puderam presenciar um festival de pênaltis. Um lance duvidoso em cima de Loco Abreu fez com que o árbitro marcasse o primeiro pênalti da partida. O próprio Loco foi para a cobrança e rolou a bola para trás, visando um passe para D'Alessandro, só que a jogada não foi como planejada e numa atrapalhada D'ale tentou dominar e foi derrubado: novo pênalti para o time Solidariedade. D'Alessandro foi para a cobrança e marcou o gol dele na partida.



Depois, aos 22', foi a vez do time Esperança ter um pênalti a favor. Kléber, ex-jogador do Inter e campeão da libertadores em 2010, foi para a cobrança, mas Pato Abbondanzieri defendeu bonito, pegando a bola pelo canto direito da goleira. O segundo gol do Esperança venho com Cuca, aos 28', técnico campeão do Campeonato Brasileiro com o Palmeiras este ano.



Com o placar empatado em 2 a 2, Dario Rodriguez não perdoou e marcou o terceiro do time Esperança, virando o placar para cima do time Solidariedade. Na sequência, o goleiro Dida saiu da área e foi driblando os jogadores até a metade do campo, mas o atacante Taison não deixou essa oportunidade passar, logo pegou a bola e fez uma arrancada pela lateral esquerda, e aproveitando o adiantamento do goleiro, mandou para o fundo da rede, deixando o jogo 3 a 3.



Após o gol de Taison, a torcida foi à loucura. O jogador reverenciou aos torcedores e fez gestos mostrando o seu amor pelo clube. Tudo isso aconteceu, porque nos últimos dias surgiu a notícia de que o jogador estaria interessado em voltar para o Inter, seu clube de coração. O jogador afirma que tem muita vontade de voltar a jogar pelo Internacional e ajudar o clube a sair da Série B. "Minha vontade é de voltar, e eu vou fazer o possível pra isso acontecer", declarou Taison.



Aos 45, Loco Abreu marcou seu segundo gol para o time Solidariedade e aumentando o placar para 4 a 3. Depois disso Márcio Chagas apitou o fim do primeiro tempo no Estádio Beira-Rio.



No intervalo da partida, os jogadores foram até a torcida para tirar algumas fotos e novamente Taison foi ovacionado. Torcedores gritavam o nome do atacante de todos os lados das arquibancadas.

Segundo tempo promoveu mais diversão e cenas inusitadas

Início de segundo tempo, D'Alessandro trocou de time e começou a jogar pelo time Esperança. Logo aos 11' do segundo tempo, Loco Abreu marcou seu terceiro gol na noite, fazendo um Hat-Trick, ampliou o placar para 5 a 3 e foi o artilheiro da partida. No minuto seguinte venho a alteração: saiu Taison e Antônio Carlos Zago, e entraram Sandro Sotilli e Rodrigo Moledo no time Solidariedade.



Aos 14' do segundo tempo o time Solidariedade teve outro pênalti a favor e Sotilli foi para marcar seu primeiro gol na partida, com direito a dancinha, ampliando o placar para 6 a 3.



O próximo gol só venho aos 21', com Luis Mario, que diminuiu a diferença do placar para 6 a 4. Logo depois Wendell Lira entrou em campo. Lira concorreu ao prêmio Puskas em 2015, mas depois disso se aposentou do futebol dos gramados e se tornou jogador de video-game profissional. O outro gol da equipe Esperança veio com Kléber, que fez uma jogada bonita com o craque D'Alessandro. 6 a 5 até o momento.



Aos 41', torcedores invadiram o gramado para abraçar o dono da festa, que retribuiu o abraço e foi até o fim do campo abraçado nos torcedores para poderem ser retirados do local. Depois disso, Barcos fez uma jogada bonita e os torcedores vaiaram, mas o ídolo D'ale pediu para que não vaiassem, e sim aplaudissem, e a torcida o obedeceu.

No minuto seguinte, Andrés D'Alessandro trocou de roupa e virou árbitro da partida. Aos 45' do segundo tempo, D'Ale apitou para o fim do jogo no estádio Beira-Rio, com 6 para o time Solidariedade e 5 para o time Esperança.