D'Alessandro destaca liderança no Inter: "Se eu tivesse mandado, muita coisa não teria acontecido"

(Foto: Divulgação/Lance de Craque)

Na noite desta quarta-feira (21), o Beira-Rio recebeu jogadores importantes na história do futebol no evento beneficente Lance de Craque, que teve sua terceira edição neste ano e é organizado pelo ídolo colorado Andrés D'Alessandro.

Depois de uma temporada jogando pelo River Plate da Argentina, D'Ale está de volta a Porto Alegre para jogar pelo Internacional, mesmo que seja na série B.

Após a partida, o craque camisa 10 conversou com a VAVEL Brasil na zona mista e deu declarações importantes sobre a sua volta ao clube: "Muitas vezes vocês (imprensa) falavam que eu comandava e que mandava, mas se eu tivesse mandado muita coisa não teria acontecido. De repente o Diego Aguirre não teria saído, gostavamos muito dele. Hoje mudou a diretoria, o clube vai mudar e tem que mudar, tem a obrigação de mudar. Chegou um momento que talvez seja o pior da história do clube, é delicado. O Inter não deixa de ser grande por isso, mas a gente deu dois passos para trás, para talvez dar um passo para frente e um passo longo. Tem que ter muito trabalho, muito profissionalismo, muita dedicação e isso acho que não vai faltar".

Sobre jogar a segunda divisão inédita pelo Internacional

Ao ser questionado sobre se jogar a Série B é um desafio em sua carreira, D'Alessandro comentou: "É um desafio importante, voltar ao clube que joguei oito anos é sempre um desafio. Jogar no Inter já é um desafio, é mostrar serviço, mostrar que a gente está aí para ajudar e comigo não vai ser diferente. Não sou mais aquele D'Alessandro que você cobra demais, já estou com 35 anos, a quatro meses de fazer 36. Prometo que não vai faltar empenho, dedicação, esforço e profissionalismo. No futebol, você tem que ser profissional dentro e fora do campo, se não for assim vai ser complicado".

Após um ano, o retorno do capitão

Quando foi questionado sobre a emoção de ouvir da torcida que "o capitão voltou", D'alessandro expressou agradecimento. "Nós temos um capitão que é o Fernandão, capitão na maior conquista do clube. É um orgulho, um reconhecimento, né?! Reconhecimento por ter sido cinco anos capitão. Mas capitão não se faz sozinho, o grupo que te faz capitão, o grupo que te faz ter uma liderança dentro do campo e eu fui isso, tive o prazer de ser capitão por causa dos meus companheiros e meus colegas", comentou.

Sobre a emoção de voltar a pisar dentro do campo do estádio Beira-Rio, disse: "Foi muito bom voltar ao Beira-Rio, mas também não posso não dizer que venho de um momento muito bom. Venho da minha terra, um momento que superou as minhas expectativas de ter voltado ao River, de ganhar dois títulos e deixar o River junto com o grupo na Libertadores do ano que vem. Dois títulos a mais na minha carreira, com 35 anos. Foi um ano diferente, um ano emotivo, muito legal", afirmou o jogador.

D'Ale afirmou que não existe peso por deixar o River em uma fase boa para voltar ao Inter em momento ruim. "Estou aqui por vontade, com gana de ganhar, ainda tenho essa gana. No dia que eu não tiver isso, eu fico em casa. Não sei se vou ser capitão ano que vem, mas muitas vezes o capitão não precisa ter a faixa para ser líder, para ter uma liderança", disse.

Visando o futuro no Inter

Quando questionado sobre o tempo que ainda poderá ajudar o Inter, o ídolo camisa 10 declarou: "Estou aí pra ajudar, voltei agora para ajudar, tenho mais um ano de contrato, mas a gente vai ver ainda. Não estou preocupado com isso, estou preocupado com o ano 2017. Vocês (imprensa) estão muito preocupados com a grana, com o dinheiro, pelo o que cobra D'alessandro e o que ele ganha. Eu nunca estive preocupado e não porque ganho tudo isso, até porque eu não ganho tudo isso que falam, bem que gostaria", finalizou o ídolo. Agora o que nos resta é esperar por 2017, um ano com nova direção, novo elenco, nova presidência.