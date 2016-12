Antônio Carlos Zago comenta desafio de treinar Internacional em 2017

(Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional)

Antônio Carlos Zago foi anunciado como o novo treinador do Sport Club Internacional. A tarefa do novo comandante Colorado não será fácil, pois pela frente Zago terá a missão de tirar o Inter da Série B em 2017. Antônio Carlos chegou no clube após o termino do Campeonato Brasileiro de 2016.

Zago participou da terceira edição do Lance de Craque, que ocorreu na última quarta-feira (21), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. No final da partida, o treinador falou sobre a sua expectativa para o Inter em 2017: “É grande a esperança, esperamos que o Inter possa retornar o mais rápido possível para a Série A. Foi um ano atípico na história do clube. A gente espera fazer um bom trabalho para colocar o Inter de volta no lugar no lugar que não merecia ter saído”.

Em sua apresentação no Internacional, Zago chegou a brincar dizendo que o "teste" de D’Alessandro seria no Lance de Craque, quando o treinador iria ter a oportunidade de marcá-lo dentro de campo. Essa situação ocorreu durante a segunda etapa do jogo, quando D’Ale trocou de time. Zago também comentou sobre esse fato. “O D’Alessandro faz a diferença em qualquer lugar, ainda mais jogando no meio dos ‘velhos’ ali dentro de campo, fez a diferença como sempre. É sempre importante contar com um craque como ele, em qualquer equipe”, declarou o técnico do Inter.

A partida do Lance de Craque 2016 teve muitos gols. O time da Solidariedade venceu o da Esperança pelo placar de 6 a 5, mas a verdadeira vitória foi fora de campo. No total serão ajudadas 593 crianças de três instituições diferentes, além dos familiares das vitimas do acidente aéreo do time da Chapecoense.