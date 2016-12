Marcelo Medeiros mostra cautela em possível retorno de Taison ao Inter

(Foto: Internacional/Divulgação)

O novo presidente eleito do Internacional, Marcelo Medeiros, tem a missão de reerguer o clube e a auto estima do torcedor colorado. Para isso, uma reformulação no elenco está se encaminhando e algumas contratações devem ser feitas. O principal nome até então e que mexe com a imaginação do torcedor é o do atacante Taison, revelado nas categorias de base do clube, campeão da Copa Sul-Americana, Campeonato Gaúcho e Libertadores da América pelo Inter.

Na última quarta-feira (21), ocorreu o evento beneficente Lance de Craque, organizado por D'Alessandro no estádio Beira-Rio. Entre outros convidados estava o atacante Taison, que também comentou sobre um possível retorno.

Confira aqui o que disse Taison sobre seu possível retorno ao Internacional.

Muito questionado sobre a situação desta negociação e sobre a expectativa que ela causa no torcedor, o presidente Marcelo Medeiros comentou.

"Não é a nossa forma de trabalhar, criar expectativas, apostar em nomes, descrever características, pela seriedade que nós tratamos as coisas do clube e pelo respeito que nós temos com o torcedor, para que nenhum movimento de negócio possa ser prejudicado. O Taison é um atleta que tem uma identidade muito grande conosco, um jogador que tem o carinho do torcedor. Ele tem um carinho pelo clube, mas vamos aguardar, os jogadores se apresentam dia 11 de janeiro e nós temos muito trabalho até lá", comentou o presidente.

Antes da partida, Taison fez declarações de amor ao Internacional e disse que tentará de todas as maneiras retornar ao clube. Medeiros comentou estas declarações:

"Esse comprometimento com a camisa do Inter, esse comprometimento com a história do Inter, essa indignação, essa vontade de vestir a nossa camisa, é uma coisa importante. Nós precisamos ter jogadores que compreendam o que significa jogar no Internacional. Mas, não é só uma questão de vontade. Uma equipe precisa de treinamento, de equilíbrio, de preparação física, de tática. São uma série de elementos que nós vamos considerar e coloca-los todos apontados para o mesmo vetor", salientou Marcelo Medeiros.

Taison tem um ano de contrato com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Caso o clube aceite empresta-lo ao Inter por uma temporada, o atleta está disposto a renovar por mais quatro anos. Enquanto isso, Marcelo Medeiros evita fazer promessas, mas diz que montará uma equipe a altura do Internacional.