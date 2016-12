Marcelo Medeiros e D'Alessandro projetam 2017 e comentam possível retorno de Taison

(Foto:Divulgação/SC Internacional)

Após o Lance de Craque, na última quarta-feira (21), Marcelo Medeiros, o novo presidente do Internacional e o dono do evento, o camisa 10 D'Alessandro, comentaram sobre suas expectativas para o ano que está para chegar.

Marcelo Medeiros expôs as suas esperanças para 2017 e disse que não faltará determinação para trazer o Inter novamente à elite do futebol brasileiro: "Já começamos a trabalhar no início da semana passada apresentando a nova comissão técnica, temos aí o retorno do D'Alessandro. Nós temos uma missão e estamos muito determinados para o Inter voltar à Série A, que é o lugar dele" declarou o presidente.

Outro assunto que está em alta no Inter é o possível retorno de Taison ao clube onde começou sua carreira, onde foi lançado e é reconhecido por ser o de coração do atleta. Medeiros também deu uma resposta direta sobre esse possível retorno do atacante que atualmente está jogando pelo clube ucraniano, Shaktar Donetsk:

"Não é essa a nossa forma de trabalhar: Criar expectativas, apostar em nomes, descrever características. Pela seriedade que nós tratamos as coisas do clube e pelo respeito que nós temos com o torcedor, para que nenhum movimento de negócio possa ser prejudicado. O Taison é um atleta que tem uma identidade muito grande conosco, um jogador que tem o carinho do torcedor. Ele tem um carinho pelo clube, mas vamos aguardar, os jogadores se apresentam dia 11 de janeiro e nós temos muito trabalho até lá", finalizou o presidente.

O dono da festa, o idolo Andrés D'Alessandro também falou sobre esse possível retorno do jogador Taison ao Colorado: "Estou torcendo, porque é um cara que pode nos ajudar muito, um cara que é um craque, faz tempo que está na Europa e não é por acaso que a gente quer ele, né?! O torcedor gosta dele e ele gosta do clube, nasceu aqui nesse clube, então tem tudo para dar certo. Se tiver mesmo essa possibilidade, tomara que tudo dê certo. Eu sei a vontade dele, não vou contar. O que eu posso dizer é que torcemos que tudo dê certo", disse o meio-campo do Internacional.

Marcelo Medeiros deve tomar a posse do clube Sport Club Internacional no dia 3 de Janeiro de 2017 e a data prevista para a apresentação dos jogadores é o dia 11 do mesmo mês.