Inter anuncia contratação de Roberson, atacante do Juventude

Ao lado do goleiro Elias, o atacante foi um dos pilares do Juventude comandado por Zago na temporada (Foto: Mauro Horita/AGIF)

Roberson de Arruda Alves, ou somente Roberson, é o primeiro reforço colorado para 2017. O Inter anunciou por volta das 9h desta terça-feira (27) no seu site oficial, a contratação do atleta que foi um dos destaques do Juventude em 2016, comandado por Antônio Carlos, novo treinador colorado. O jogador vem por indicação do técnico e assina contrato até dezembro de 2018.

Aos 27 anos, Roberson já rodou o mundo do futebol. Natural de Campo Grande-MS, começou a carreira no Camboriú-SC e foi contratado pelo Grêmio aos 18 anos. Em 2009, estreou no time principal e esteve em destaque na última rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano. O Grêmio entrou em campo diante do Flamengo, que era postulante ao título junto do Internacional, sem a maior parte dos seus titulares. O menino não sentiu a pressão diante do Maracanã lotado e foi dele o tento tricolor na partida, gol esse que chegou a dar o título para o Inter durante algum tempo. No ano seguinte foi repassado para o Juventude para adquirir experiência.

Em 2011, foi para o Sport Recife onde foi decisivo na reta final da Série B, autor de quatro gols nas cinco últimas rodadas. Entre 2013 e 2014 ele defendeu Avaí e Náutico, disputando campeonatos estaduais e a Série B. Ainda no final de 2014 teve sua segunda passagem pelo Juventude antes de sua passagem de 9 meses por uma equipe da Argélia. Em 2016 o atacante retornou para o Ju naquele que seria o melhor ano de sua carreira.

O jogador marcou 13 gols nos 31 jogos que atuou pelo Juventude. Participando ativamente das campanhas do vice-campeonato gaúcho, do acesso para a Série B e da Copa do Brasil, onde o clube de Caxias eliminou o São Paulo e só parou no Atlético-MG nas quartas de final. Roberson liderou a equipe nas campanhas da Série C e na Copa do Brasil. Cinco de seus 13 gols foram na terceira divisão, mas os tentos diante do São Paulo, na competição mais democrática do Brasil e em pleno Morumbi, também merecem destaque.

O Inter ainda não definiu a programação de apresentação do atleta, mas o jogador deve ser apresentado somente após a virada do ano.