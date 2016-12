Reformulando elenco, Inter encaminha empréstimo de Geferson ao Vitória

(Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

A reformulação no Internacional está só começando. Após a contratação de Antônio Carlos Zago para comandar o elenco Colorado e o anúncio do atacante Roberson como primeiro reforço para 2017, alguns jogadores devem dizer adeus ao Beira-Rio. O primeiro nome que deve estar partindo, é o do lateral Geferson. O atleta de 22 anos e oriundo das categorias de base do Inter, chegaria por empréstimo com contrato de um ano de duração ao Vitória da Bahia.

O jogador chegaria como pedido de Argel Fucks - treinador do time baiano - que comandou o atleta durante sua passagem pelo Internacional.

Geferson oscilou entre bons e maus momentos no clube gaúcho, teve grandes atuações na Copa Libertadores de 2015, quando acabou convocado para a disputa da Copa América com a Seleção Brasileira. O lateral disputou 51 partidas com a camisa colorada, onde conquistou os títulos do Campeonato Gaúcho em 2015 e 2016.