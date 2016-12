Bertotto volta ao Inter e define missão da segunda divisão: "Não tem jogo fácil"

Bertotto deve voltar a compor o elenco colorado em 2017. (Foto: Divulgação/Internacional)

De volta ao Inter, Bertotto aproveita seu tempo de férias já focado e eufórico pela próxima temporada. Atleta deixou o colorado para defender o Joinville no meio deste ano sem ter sido aproveitado pelo técnico da época, Argel Fucks.

Em entrevista ao jornal Zero Hora, Bertotto falou um pouco sobre o ano vivido pelo coelho, o qual acabou sendo rebaixado à Série C do Brasileiro. Apesar do ocorrido, jogador avalia como positiva sua passagem por Santa Catarina.

"Foi uma experiência muito boa. Apesar da campanha ruim do time, pude voltar a jogar e ter sequência depois de bastante tempo parado. Em 2015, tive uma lesão grave no Inter. Nesta volta, tive boas atuações, marquei um gol. O saldo foi positivo", avaliou.

"Ganhei experiência. Foi isso que mudou. Me preparei melhor e melhorei meu futebol também", completou.

Sendo o responsável pela braçadeira de capitão do Inter em 2013, sagrando-se campeão Brasileiro Sub-20, de imediato foi convidado para compor o grupo principal colorado da atual temporada e, ainda teve seu vínculo estendido por mais quatro anos. O mesmo teve algumas oportunidades com Abel Braga e Diego Aguirre, mas suas variadas lesões o afastaram dos gramados e, sucessivamente dos planos colorados.

Já focado na próxima temporada a qual pretende defender o Inter, volante falou acerca das dificuldades encontradas dentro da Série B: "Acho que a Série B é um campeonato mais duro que a Série A. Os jogos são mais corridos e pegados. Por vezes, os gramados não ajudam. São jogos de mais imposição física comparados com a Série A. Mesmo assim, os times são de qualidade. Não tem jogo fácil."

Outro nome a ser avaliado pela nova direção, Anderson, poderá ter seu futuro na primeira divisão inglesa. Depois de uma passagem longa e marcante pelo Manchester United, direção colorada deve receber nos póximos dias uma proposta pelos direitos do atleta.

Meia, atualmente de férias em Cancún, faz treinamentos contínuos com o personal trainer do hotel cinco estrelas em que se localiza, em prol do próximo ano. Anderson pretende continuar no clube e se apresentar em plena forma em janeiro para que possa botar em prática sua missão para 2017: tirar o Inter da Série B.

Contudo, caso a proposta agrade a si próprio e aos interesses colorados, ao que tudo indica, jogador não se oporá. O mesmo conta com um dos maiores salários do clube, R$ 500 mil, teve sondagens por parte da China e da Inglaterra, sendo que os chineses não emitiram proposta e os ingleses devem mandá-la nos próximos dias.