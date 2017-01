Inter domina Aimoré e assume a liderança do Grupo 20

Na tarde desta quarta-feira (4), o time sub-20 do Internacional estreou na Copa São Paulo de Futebol Junior diante do Aimoré, em São José dos Campos. O Colorado, responsável pela revelação do lateral-direito Willian, campeão olímpico em 2016, contou com o talento de novos jovens para bater o Aimoré.

Na próxima sexta-feira (6), o Inter enfrentará o Mogi Mirim, às 16h, em São José dos Campos, partida válida pela segunda rodada da Copinha.

Inter domina e abre vantagem de dois gols já no primeiro tempo



O primeiro tempo foi dominado pelo clube gaúcho, o goleiro Luiz Felipe praticamente assistiu os companheiros jogarem, pois ficou a maior parte do tempo fora do gol observando o arqueiro adversário trabalhar.

Aos 10 minutos, após uma cobrança de falta que explodiu na barreira, a bola sobrou para André que bateu cruzado e o goleiro dos índios, Bruno, se esticou para defender sua equipe.

O sufoco continuou e aos 18 minutos, Junio foi derrubado na área e o juiz apitou penalidade máxima. Valdemir foi escolhido para a cobrança, que com um chute preciso abriu o placar colorado. Em seguida, por conta do forte calor na região, a partida precisou ser parada para que os atletas se recuperassem e hidratassem.

Valdemir continuou levando perigo para a área oposta e assim como todo o time, não deixava o Aimoré jogar, permanecendo sempre com a posse de bola ou pressionando para roubar a bola novamente. Aos 32 minutos, mais uma bomba saiu dos pés de Valdemir, que por pouco não ampliou o placar.

Uma das poucas oportunidades do Aimoré foi aos 38 minutos, a equipe recuperou a bola dentro da área do Inter, porém a zaga conseguiu afastar. AAlucson, de São Leopoldo que pouco arriscou ainda assistiu uma pintura feita por Luis Felipe, que marcou o segundo gol colorado. Luis dominou e arriscou um chute da entrada da área e para sua surpresa, mandou a bola bem colocada no ângulo, uma obra de arte no mundo futebolístico.

Para finalizar o primeiro tempo, o zagueiro do Aimoré, Alucson, levou cartão amarelo após falta dura.

Aimoré apostou na retranca, mas não foi suficiente



Para jogar a segunda metade da partida, o Aimoré realizou duas substituições. João e Bertólio entraram no lugar de Hainer e Willian, respectivamente, porém seguiram com dificuldades para tocar na bola, já o Inter seguiu dominando.

Dos pés de Vitinho saíram outras duas chances incríveis, que por pouco não acertaram o gol. A primeira surgiu logo aos nove minutos, onde o camisa 17 entrou na área, costurou e mandou uma bomba que passou raspando no travessão. Aos 13 minutos a segunda oportunidade, o atacante tabelou, invadiu a área, mas finalizou mal, nas mãos do goleiro Bruno.

Tanto o Aimoré quanto o Inter abusaram das substituições nesse segundo tempo. Com o novo regulamento em que é permitido seis mudanças, as equipes aproveitaram para mudar e testar jogadores.

Os índios passaram então a jogar na retranca, Bruno José e Mila tiveram ótimas oportunidades, o primeiro escorregou na hora do chute, o segundo mandou para fora e, assim terminou a partida. O Internacional com chances claras para golear o adversário, desperdiçou e ganhou somente com dois gols de diferença, mas o suficiente para assumir a liderança do grupo 20, que além de Internacional e Aimoré, contam com Mogi Mirim e São José dos Campos.