Renovação com o Inter é adiada e lateral Willian deve ser cedido a clube europeu

Willian não renova com o Inter e deve ser cedido ao exterior (Foto:PedroVilela/GettyImagens)

O futuro de William parece cada vez mais incerto no Internacional. Atleta campeão olímpico e destaque no Inter na última temporada, deve não ter seu vínculo prolongado com o colorado, devido à propostas europeias um tanto sedutoras para si e, também, para seu grupo de representantes.

Até o momento, nenhuma proposta oficial chegou à direção pelos direitos do atleta, porém, há informações de que alguns clubes europeus teriam interesse em contar com William. A previsão é de que até o final de janeiro o Inter já tenha em mãos tais propostas.

Caso não aprove nenhuma delas, clube assume o risco de perde-lo sem receber nenhum valor em dinheiro pelo mesmo. Isso porque seu vínculo se estende até abril de 2018, trazendo a possibilidade do jogador assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe no meio do ano.

Sendo assim, colorado tem em mãos duas opções: Vende o lateral na atual janela de transferências ou aguarda sob pressão o meio da temporada, correndo o risco de ceder o atleta sem nenhum custo. Direção não pretende correr riscos e procura a melhor alternativa de negócio envolvendo William, visando obter lucro com sua venda.

Oriundo das categorias de base, William fez sua história no Inter após ser lançado em 2015 e nunca mais ter perdido posição, tampouco titularidade. O lateral ainda foi uma das poucas peças a sair com a imagem intacta perante o torcedor em um ano em que, a falta de efetividade e organização culminou no rebaixamento alvirrubro.

Durante todo o ano de 2016, foram somados ao todo, 51 jogos e um gol marcado. Com apenas 21 anos, não demorou a despertar o interesse de equipes do exterior e também de algumas brasileiras, incluindo o Palmeiras. Verdão mostrou interesse em contar com o atleta, porém o desejo do jogador é atuar na Europa, caso contrário, permanecer no Inter.