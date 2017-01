Internacional vence São José dos Campos e avança com 100% de aproveitamento

INCIDENCIAS: JOGO VÁLIDO PELA 3 RODADA DO GRUPO 20 DA COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JÚNIOR, DISPUTADO NO ESTÁDIO MARTINS PEREIRA, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP

O Internacional entrou em campo na manhã deste domingo (8) para enfrentar a equipe do São José dos Campos no estádio Martins Pereira. Já classificado para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a equipe gaúcha jogou apenas para cumprir tabela. Já o time da casa precisava da vitória para seguir na competição. Com etapas distintas, o Inter conseguiu conquistar a vitória por 3 a 1.

O Internacional terminou a primeira fase da Copinha com 100% de aproveitamento. No total foram três vitórias, dez gols marcados e apenas um gol sofrido.

O Colorado também já iniciou o jogo sabendo que seria o líder do Grupo 20, uma vez que Mogi Mirim e Aimoré empataram em 3 a 3 no jogo preliminar.

Agora o Internacional enfrentará o Taboão da Serra, que ficou em segundo lugar no Grupo 19. Já o Mogi Mirim pega o Ceará. Os confrontos ainda não tem data e horários definidos.

Internacional envolve São José e domina o primeiro tempo

Tranquilo e na liderança do grupo 20, o Internacional foi tentando encaixar o seu jogo com trocas de passes rápidas e objetivas. Em diversos momentos a equipe Colorada conseguiu envolver o São José e fez marcação avançada para evitar os ataques do time da casa.

Com tudo funcionando muito bem, os gaúchos saíram para o jogo e, aos 14 minutos, apareceu a primeira grande chance de abrir o placar. Mila, atacante do Inter, recebeu uma bola em velocidade pelas costas da defesa e tentou encobrir o goleiro João Vitor, mas acabou errando na força e o chute passou por cima do gol. Aproveitando a frágil defesa do time da casa, o Internacional abriu o placar aos 22'. Igor lançou para Bruno José sair na cara do gol e o meia só teve o trabalho de tirar do goleiro e sair para comemorar.

O São José dos Campos tentou sair para o jogo logo após o gol. Cauan recebeu dentro da grande área e tentou o chute, mas a bola bateu na zaga do Internacional. O jogador ainda teve outra boa chance em contra-ataque finalizado na saída do goleiro Kevin, mas o arqueiro colorado fez grande defesa, evitando o empate.

Precisando da vitória, São José joga no desespero e acaba sofrendo mais dois gols

Como só a vitória interessava ao São José e, na volta do intervalo, os donos da casa ameaçaram uma pressão. Logo aos dois minutos, Wesley acertou um bom lançamento para Gabriel Victor, que dominou e chutou forte em direção ao gol, mas Kevin, bem colocado, fez a defesa.

A pressão do São José durou pouco e o segundo gol do Inter saiu aos sete minutos. Após boa troca de passes no campo de ataque, a bola sobrou com Mila, que sozinho na grande área encheu o pé e marcou. Abalado, o time paulista passou a jogar no desespero, arriscando chutes de longe sem sucesso e errando muitos passes.

Tentando de qualquer forma chegar à frente, o time do São José deixava muitos espaços no meio de campo. O Internacional aproveitou esse espaço para marcar o terceiro gol da partida aos 18 minutos. Pedro recebeu um lançamento dentro da grande área e cruzou para Vitinho, que só teve que escorar a bola para o fundo das redes.

Mesmo sofrendo uma goleada em casa a equipe Paulista não desistiu do jogo e marcou o seu gol as 25 minutos do segundo tempo. Diego fez toda a jogada e passou a bola para Guilherme, que cruzou para Gustavo chutar no fundo da rede.

Aimoré e Mogi Mirim ficam no empate e equipe paulista consegue a classificação para a próxima fase

Mogi Mirim e Aimoré também entraram em campo na manhã deste domingo pelo grupo 20. A partida terminou empatada em 3 a 3. O empate eliminou a equipe do Vale dos Sinos da Copinha. Já o Mogi Mirim teve que esperar o segundo jogo do grupo para poder comemorar a classificação para a próxima fase. Como o São José não conseguiu vencer o Internacional, a equipe de Mogi ficou com a segunda vaga do grupo.

Jefferson e Paim (2 vezes) marcaram para o Mogi Mirim. Sarara e Vitor (2 vezes) marcaram para o Indio Capilé.