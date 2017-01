Zagueiro do Nacional-URU, Diego Polenta desperta interesse do Internacional

Fonte: Reprodução/Nacional

Buscando suprir carências no setor em que mais sofreu críticas na temporada passada, o Internacional vasculha o mercado nacional e Sul-Americano na procura de um zagueiro que tenha como característica a liderança e referencia técnica. Características que fizeram o colorado ter interesse em Diego Fabián Polenta Musetti, que atualmente defende o Nacional do Uruguai.

Zagueiro de 24 anos, Diego Polenta, como é conhecido em seu país, passou pelas seleções de base do Uruguai, ostentando a braçadeira de capitão nas categorias sub-15, sub-17 e sub-20. Diego começou sua carreira no Danubio, mas nunca atuou pelo time principal. Em 2008, foi contratado pelo Genoa e foi emprestado ao Bari em 2011, onde ficou até 2014, quando voltou ao seu país para atuar no Nacional.

O vice de futebol do Inter, Roberto Melo, manteve a política de não citar nomes, apenas falando que o clube trabalha com alguns jogadores internamente e só serão anunciados depois de assinado o contrato. Melo busca peças com espírito de luta e liderança, algo que a nova cúpula colorada vê como fator primordial para o rebaixamento do clube na temporada passada.

Apesar do interesse colorado, a negociação não será fácil, pois o zagueiro está valorizado no mercado Sul-Americano e clubes como River Plate, Boca Juniors e Racing, da Argentina, também tem interesse no jogador. Diego tem os direitos fixados na casa dos 6 milhões de dólares (pouco mais de R$ 18 milhões). O River já ofereceu 2,7 milhões de dólares por 50% dos direitos que pertencem ao Nacional (R$ 8,6 milhões), proposta que o clube uruguaio sequer levou em consideração.

Além de Diego, o Inter esta praticamente acertado com o zagueiro Neris do Santa Cruz. Klaus, do Juventude, também está na mira do Internacional, mas teve sua investida recusada pelo time de Caxias do Sul, que só irá fazer o negócio se o colorado comprar parte do passe do jogador.