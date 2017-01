Internacional x Taboão da Serra pela Copinha 2017 ao vivo online

Google Plus

A melhor participação do Taboão da Serra na Copa São Paulo de Futebol Júnior aconteceu em 2014. Na oportunidade, os CATS, como é conhecida a equipe, terminaram a competição na 5ª colocação. De quebra o centroavante Gustavo, jogador do time na época, foi o artilheiro da Copinha com nove gols marcados.

O Internacional possui quatro títulos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O clube gaúcho é o terceiro colocado na classificação por títulos da competição, atrás de Fluminense (5) e Corinthians (9). Porém, o Inter não vence a Copinha desde 1998.

O estádio Martins Pereira, palco do jogo de logo mais, tem capacidade para 12 mil torcedores. O gramado está dentro das recomendações da FIFA.

O Taboão da Serra foi o segundo colocado do Grupo 19. Com dois empates e apenas uma vitória, a equipe garantiu sua permanência na competição. Em três jogos, o Tricolor da Serra marcou cinco gols e sofreu quatro.

O Internacional avançou de fase com 100% de aproveitamento no Grupo 20 da Copinha. Nos três jogos, o Colorado marcou dez gols e sofreu apenas um. Assim, garantiu a primeira colocação do grupo.

Boa tarde leitor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe tudo sobre o jogo entre Internacional x Taboão da Serra, válido pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2017. A partida, que será disputada no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos/SP. Fique conosco para este grande jogo.