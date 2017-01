Internacional fecha acordo com Juventude pela vinda do zagueiro Klaus

Zagueiro de 22 anos chega ao Internacional após pedido do treinador Antônio Carlos Zago(Foto: Divulgação / Juventude)

O Internacional está prestes a anunciar seu próximo reforço para a sequência da temporada. Após o atacante Roberson, o zagueiro Klaus (22) será a segunda contratação da equipe vindoura do Juventude. O Jogador foi um pedido de Antônio Carlos para a direção colorada, o técnico trabalhou com o jovem zagueiro na equipe de Caxias e fez com que exercesse papel fundamental no sistema defensivo ao lado do agora goleiro da Chapecoense, Elias.

O entrave na negociação precisou superado. Na mira do Inter desde dezembro, o Colorado abriu tratativas para uma possível transferência em definitivo. Só que os valores pedidos pelo Ju afastaram a possibilidade e o Internacional então solicitou empréstimo que neste domingo (15), foi aceito. Após o time da serra ter aceitado a proposta colorada, Klaus foi desligado da pré-temporada do Alviverde em Bento Gonçalves.

Ainda nesta segunda-feira (16) o atleta viajará a Porto Alegre para realizar os eventuais exames médicos. Caso seja aprovado, o zagueiro firmará contrato de empréstimo de uma temporada, com direito de compra já pré-estabelecido pelas equipes.

Segundo o site Globo Esporte, o Juventude aceitou a proposta de empréstimo por um ano feita pelo Inter, envolvendo a liberação de um atleta para o Ju, que ao que tudo indica será o atacante Cassiano. O jogador que volta de empréstimo do Goiás foi especulado, embora o nome não tenha sido definido por ambas direções.

Em 2016, Klaus disputou 31 partidas pelo Juventude e anotou um gol, justamente na semifinal do Campeonato Gaúcho contra o Grêmio. O defensor exerceu papel fundamental no Estadual, Copa do Brasil e Série C. As boas atuações despertaram o interesse de outros clubes, um deles o Cruzeiro de Minas, mas as ofertas não agradaram o time serrano. A transferência para o Inter é vista pelo jogador como um projeto interessante, mesmo com o Colorado na Série B.

Além do defensor, o Inter já havia anunciado o atacante Roberson e o zagueiro Neris. Com foco no sistema defensivo, o clube tem negociações avançadas com os laterais Uendel, do Corinthians e Alemão, que foi um dos destaques do Botafogo no último Campeonato Brasileiro, mas que pertence ao Bragantino.