Internacional vira sobre Grêmio em clássico pela Copa Santiago Juvenil

Internacional e grêmio protagonizaram um clássico acirrado pela Copa Santiago (Foto: Ieda Beltrão / Divulgação))

Pela Copa Santiago de Futebol Juvenil, Inter e Grêmio foram protagonistas de um belo clássico Gre-Nal na noite deste sábado (14). Como se espera de um clássico, ambas as equipes foram a campo determinadas a levar o resultado e, para isso, lutaram até o final com muita raça e jogadas eletrizantes.

Quem levou a melhor foi o colorado que, ao ser surpreendido nos primeiros minutos de partida por Lucas Araújo, o qual aproveitou-se da falha de Leonardo para abrir o placar para o Grêmio, superou as expectativas e conseguiu reverter o marcador para seu favor.

A vitória do Inter veio com um jogador a mais, devido à decisão do árbitro pela expulsão do goleiro Breno por toque de mão fora da área. Depois de muitas tentativas não efetivas e bolas na trave, o colorado chegou ao gol de empate na etapa complementar com Juliano, que chutou rasteiro de longe e acertou o canto direito de Leandro Steffen. O gol da virada veio dos pés de Volvei, o qual recém havia entrado na partida e converteu um belo gol de falta.

Além da partida marcante, houve um fato um tanto inusitado em Santiago. Quando, após o jogo, torcedores gremistas invadiram o gramado do estádio Alceu Carvalho. Os mesmos foram detidos pela Brigada Militar a cavalo e, de acordo com os policiais, quatro visitantes de Alegrete e Santa Maria, foram presos por desacato à autoridade.

A atenção da noite também ficou por conta do atleta Gabriel Biteco, um dos atacantes destaque do Grêmio na atual temporada. O jogador é irmão e colega de profissão de Guilherme e, Matheus Biteco, uma das vítimas no trágico acidente com o voo da Chapecoense.

O Internacional volta aos gramados na noite desta segunda-feira (16), diante da Ponte Preta, às 21h. Já o Grêmio volta a campo contra o Sport, na terça-feira, às 20h. Ambas as partidas serão realizadas no estádio Alceu Carvalho, na continuidade da Copa Santiago.