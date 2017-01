Contratado junto ao Corinthians, lateral Uendel é oficializado no Internacional

Colorado anunciou nesta manhã a contratação de Uendel Fonte:Internacional/Divulgação

Após algumas semanas de cogitações, enfim o Internacional oficializou a contratação do lateral esquerdo Uendel, que defendeu a camisa do Corinthians na última temporada. Uendel tem 28 anos e desde 2014 estava no Timão, onde foi campeão brasileiro em 2015. O lateral será apresentado ás 14h no Estádio Beira Rio, onde assinará contrato por três temporadas com o Colorado.

Indicado por Zago, Uendel chega para ser a solução na lateral esquerda do Inter, já que em 2016 rendeu muita dor de cabeça a todos os treinadores que passaram no vestiário colorado, tanto Artur como Geferson não conseguiram se firmar na equipe, Ceará, Alex e Fabinho chegaram a ser improvisados nesta função para tentar sanar a carência da equipe.

Uendel já tinha seu nome cogitado pelo Internacional ainda no final do ano de 2016. Na última semana o jogador se despediu de seus companheiros de equipe em São Paulo e viajou até Porto Alegre, porém a direção colorada adotou cautela no negócio e esperou o Corinthians rescindir o contrato com o jogador para enfim anunciar oficialmente o acordo.

O jogador, revelado pelo Criciúma, chegou ao Internacional sem custos e se tornou o quarto reforço para a temporada de 2017, antes dele, Roberson e Neris já haviam sido apresentados pelo inter, além de D'alessandro que retornou do empréstimo junto ao River Plate. Outro jogador próximo de ser anunciado é o zagueiro Klaus do Juventude, o jogador inclusive já esta em Porto Alegre.