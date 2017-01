Valdívia sofre lesão na pré-temporada e fica fora da estreia do Internacional

(Foto: Divulgação/Internacional)

No Internacional, após perder praticamente todo primeiro semestre do ano anterior, quando recuperava-se de uma lesão no joelho esquerdo e, ao retornar, não conseguir repetir as grandes atuações que o consagraram, o ano de 2017 com certeza não começou da forma como o meio-campo Valdívia esperava.

Logo no terceiro dia de atividades após a reapresentação, quando o time ainda treinava no Parque Gigante, o jogador sofreu uma entrada do recém contratado Roberson e, além da pancada, herdou uma entorse no tornozelo direito.

Durante toda estadia colorada no Hotel Vila Ventura, em Viamão, o atleta realizou apenas fisioterapia e trabalhos físicos. No domingo e na segunda-feira pela manhã, correu ao redor do gramado e fez exercícios na academia, tudo isso aos cuidados do preparador físico Élio Carravetta. Segundo os médicos, a reação do corpo atleta ao tratamento é considerada muito boa. Não houve ruptura de ligamentos, mas a perda de treinos específicos, sejam eles físicos ou técnicos, deixaram o atleta atrasado perante aos companheiros.

Sem treinar com bola há nove dias, é possível afirmar a ausência do jogador no time titular Colorado na estreia do Camepeonato Gaúcho, contra o Veranópolis no próximo domingo. Cogita-se até mesmo, que o atleta nem faça parte da delegação que viaja a Serra Gaúcha.

Comissão técnica e médicos não confirmam quando o novo comandante Antônio Carlos Zago poderá utilizar o jogador. A expectativa é que Valdívia já possa jogar no próximo dia 4, pela segunda rodada contra o Novo Hamburgo, no estádio Beira-Rio.