Jogo Veranópolis x Inter AO VIVO agora no Campeonato Gaúcho 2017 (0-0)

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA PRIMEIRA RODADA DO CAMPEONATO GAÚCHO 2017; DISPUTADA NO ESTÁDIO ANTÔNIO DAVID FARINA/VERANÓPOLIS/RS

Nem começou a temporada e o Internacional já tem muitos desfalques. Confira quem está de fora do time no momento no Inter x Veranópolis ao vivo hoje: Gustavo Ferrareis (lesão muscular na coxa direita), Valdívia (entorse no tornozelo direito), Fabinho (tendinite no pé esquerdo), Ariel (lesão muscular na panturrilha esquerda), Eduardo Sasha (cirurgia no tornozelo direito). Além de William e Anderson, que estão treinando em separado do restante do elenco.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO INTERNACIONAL x Veranópolis ao vivo: DANILO FERNANDES; CEARÁ, EDUARDO, ERNANDO E UENDEL; RODRIGO DOURADO, ANSELMO (FERNANDO BOB), DIEGO E D’ALESSANDRO; AYLON (NICO LÓPEZ) E ROBERSON - TÉC.: ANTÔNIO CARLOS ZAGO.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO VERANÓPOLIS: REYNALDO; VINÍCIUS BOVI, LÉO D’AGOSTINI, ZÉ ROBERTO (DOUGLÃO) E MURILO; JONATAN LIMA, MATHEUS SANTANA, EDUARDINHO E ATHOS; RAFAEL MINEIRO E JEAN CARLOS - TÉC.: TIAGO NUNER

O goleiro do Veranópolis, Reinaldo, não participou do amistoso da equipe no dia 22/01, mas esteve presente no último treino realizado pelo Pentacolor Serrano.

Jogo Internacional x Veranópolis ao vivo hoje

Veranópolis e Internacional nunca foram rebaixados para a segunda divisão gaúcha. Desde que subiu para a Série A em 1993 o VEC nunca mais saiu. O objetivo principal do clube nesta temporada é a manutenção na elite. "A partir do momento em que cumprirmos esse objetivo a gente vai tentar galgar alguns espaços maiores" - disse Tiago Nunes, treinador do VEC.

Outra reforço importante para o Internacional foi a volta do meia D'Alessandro. O camisa 10 passou a última temporada no River Plate/ARG.

O Internacional também teve que se reforçar para a temporada 2017. Após a queda para a Série B no campeonato nacional, a equipe perdeu alguns jogadores, mas também buscou algumas contratações importantes. Após uma temporada na qual cinco jogadores passaram pela lateral esquerda, o clube buscou a contratação do lateral Uendel - que estava no Corinthians.

Os clubes do interior encontram dificuldades para manter a mesma equipe de uma temporada a outra. Assim o VEC teve que montar um time praticamente novo para a disputa do Gaúchão 2017. A principal atração do time é o meia Eduardinho, que vai para o 8º gauchão com a camisa do Veranópolis.

Assistir jogo do Inter ao vivo hoje

O Internacional realizou sua pré temporada na cidade de Viamão. Lá a equipe comandada por Antônio Carlos Zago realizou dois jogos treinos. O primeiro foi diante do Inter de Lages e o jogo, que teve quatro tempos de 30 minutis cada, terminou empatato em 0 a 0. Já o segundo foi pior para o Colorado. O time perdeu o jogo para o Tubarão/SC pelo placar de 2 a 1. Esta partida também teve quatro tempos de 30 minutos cada.

Na pré temporada o Veranópolis realizou dois amistosoa. Um contra a equipe do Tubarão/SC. Os gaúchos conseguiram vencer os catarinenses pelo placar de 1 a 0. O outro foi diante do Ypiranga/RS e o time da serra também venceu. Mais uma vez pelo placar de 1 a 0.

Boa tarde, leitor que navega na VAVEL Brasil! Fique ligado em todos os lances do jogo entre Veranópolis x Internacional ao vivo, partida válida pela 1ª rodada do Campeonato Gaúcho. O jogo será disputado no domingo (29), às 17h no estádio Antônio David Farina, Veranópolis/RS. Fique Conosco!