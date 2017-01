Veranópolis e Internacional duelam na estreia do Campeonato Gaúcho 2017

INCIDENCIAS: Partida válida pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho, disputada no estádio Antonio David Farina, em Veranópolis, às 17h00

97 anos levando o amor, a garra e a vibração do povo gaúcho até os gramados: está no ar o Campeonato Gaúcho 2017. Para dar inicio ao estadual, há o confronto entre um dos favoritos ao título, Internacional, e uma das equipes representantes do interior gaúcho, o serrano Veranópolis, jamais rebaixado no torneio.

O embate está marcado para esse domingo (29), às 17h, no Antônio David Farina, em Veranópolis. Os responsáveis pela arbitragem serão Daniel Soder, árbitro principal, auxiliado por José Eduardo e André da Silva Bittencourt.

Com setor defensivo definido, Antonio Carlos mantém dúvida no ataque

Foto: Divulgação/Internacional

O setor defensivo colorado foi o primeiro a ser moldado pelas mãos do experiente treinador. Sabendo da atual situação e estando por dentro da temporada anterior, foi possível destacar a defesa como um dos principais problemas que os levaram ao rebaixamento.

Bem por conta disso, Antonio Carlos juntamente com a direção do clube, resolveram buscar reforços de peso para o setor, visando não cometer o mesmo erro na atual temporada. A partir de então foram vinculados ao clube nomes como o de Uendel, Neris, Klaus e Alemão, sendo que o último ainda não tem seu nome publicado no BID.

Para sua estreia no Gauchão, a zaga deve ser formada por jogadores da casa, exceto Uendel que, em poucos dias de clube agradou muito ao treinador vermelho. Os demais atletas a comporem serão Ceará, pela direita, com Ernando e Eduardo fechando a linha.

Para o setor ofensivo, apenas Roberson foi contratado e confiado ao desafio de encaminhar a redonda até a rede, fator que pouco veio a acontecer no ano passado, tratando-se do pior setor da equipe no ano. Atleta vindo do Juventude deve disputar posição com os atacantes Nico López e Aylon.

Na primeira atividade deste sábado, os 12 ditos titulares atuaram contra os reservas em campo reduzido, contando com quatro goleiras de porte pequeno. No decorrer da atividade Roberson, Aylon, Ernando e Uendel foram os defensores das mesmas, sendo que não havia posicionamento certo. Somente na segunda atividade ficou clara a formação a ser usada pelo treinador, trata-se do 4-4-2.

O provável Inter que irá a campo diante do Veranópolis, tem: Danilo Fernandes; Ceará, Eduardo, Ernando e Uendel; Rodrigo Dourado, Anselmo (Fernando Bob), D'Alessandro e Diego; Roberson e Aylon (Nico López).

Veranópolis encerra sua série de treinos por estreia marcante no Gauchão

Foto: Divulgação/ Veranópolis

No último domingo (22), o pentacolor deu fim a sua série de testes para o inicio do estadual. O adversário da vez foi o Ypiranga, no estádio Antonio David Farina. Os donos da casa souberam aproveitar a oportunidade e sagraram-se vencedores pelo placar de 1 a 0.

Na ocasião, o treinador Tiago Nunes aproveitou todo seu plantel, utilizando durante o jogo dentre eles: Anderson; Rafael Bovi (Baloy), Léo D'Agostini e Jadson, Murilo (Douglas); Jonatan Lima, Eduardinho (Favoni) e Mateus Santana; Athos (Gil Mineiro), Rafael Mineiro (Keké) e Jean Carlos (Obina).

Mesmo referindo-se a um amistoso, a partida tinha a cara do Gauchão, desde já trazendo a garra e a vontade típicas do futebol local. Foi um jogo um tanto truncado, com muitas faltas e tentativas a gol que, no primeiro tempo, não surtiram muito efeito.

Na etapa complementar, as coisas mudaram, quando, aos 24 min, um de seus destaques, o experiente meia Athos recebeu passe de Jean Carlos e empurrou a redonda para o fundo das redes. O Ypiranga até tentou reagir, mas o goleiro Anderson estava atento e foi autor de duas belas defesas.

O provável Veranópolis que irá a campo diante do Inter, tem: Anderson; Rafael Bovi, Léo D'Agostini e Jadson, Murilo; Jonatan Lima, Eduardinho e Mateus Santana; Athos, Rafael Mineiro e Jean Carlos.