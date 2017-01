Internacional vence Grêmio nos pênaltis e é campeão da Copa Santiago Juvenil

Depois de um clássico Gre-Nal um tanto truncado e disputado, o Internacional sagrou-se campeão da 29° Copa Santiago de Futebol Juvenil. Os garotos sub-17 do clube mostraram-se valentes e aguerridos para carimbar mais uma vitória, esta com um gostinho a mais, afinal tratava-se de uma vitória para cima de seu rival, o Grêmio, vindo através da disputa de pênaltis após empate por 3 a 3.

O jogo começou com a equipe gremista no comando, nada parecia funcionar para o lado vermelho e, quando pressionados, foram muitas bolas desviadas e contra-ataques cedidos para o lado tricolor. Na sequência, o lado azul continuava prevalecendo, até que Gabriel Biteco marcou um belo tento e, alguns minutos depois Da Silva ampliou para 2 a 0 ao Grêmio.

O placar parecia irreversível aos olhos, mas não para o Internacional. Quando tudo parecia não ter solução, Richard, ainda no primeiro tempo, e Jonathan e Brenner no segundo viraram o placar a favor do Colorado, levando a incansável massa vermelha à loucura no estádio Alceu Carvalho.

Nos últimos minutos de partida, Guto marcou o gol de empate tricolor, encerrando o placar em 3 a 3. A partida foi encaminhada para as penalidades máximas, nas quais foram cobrados primeiramente cinco lances para cada lado, totalizando mais um empate em 4 a 4. Contudo, na continuidade dos tentos, na 15° cobrança de cada lado, o Inter carimbou, porém Rafinha desperdiçou para o lado gremista.

Com o resultado e mais um título para conta do clube, o Internacional continua sendo o maior vencedor da competição, somando 14 troféus ganhos. Os guerreiros da vez são os jovens jogadores comandados por Fabio Matias, os quais a cada partida da copinha, a cada lance, mostravam o motivo e o objetivo de estar ali, a genuína vontade de vencer.

Confira a escalação colorada para a decisão da 29° edição da Copa Santiago de Futebol Juvenil: Emerson Junior, Leandro Cordova, Bruno Fuchs, Volnei e Leocovick; Juliano (Felippe Vargas), Cassio, William e Brenner (Brenner); Richard e Jonathan (Francisco).