Inter empata com Veranópolis fora de casa na estreia do Campeonato Gaúcho

INCIDENCIAS: Partida válida pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho, disputada no Antônio David Farina, em Veranópolis, Rio Grande do Sul

Na tarde desse domingo (29), Veranópolis e Internacional se enfretaram no estádio Antônio David Farina, para darem início ao Campeonato Gaúcho de 2017. A partida terminou empatada em 1 a 1, o tento Colorado foi marcado pelo jogador Rodrigo Dourado e Keké foi responsável pelo gol de empate.

Com a igualdade no placar, ambas equipes lideram o campeonato e poderão perder posições na tabela durante a sequência da primeira rodada.

Internacional e Veranópolis voltam a campo pelo Campeonato Gaúcho somente no próximo final de semana, a equipe Colorada recebe o Novo Hamburgo no estádio Beira-Rio, sábado (4), às 17h. A equipe da Serra vai até Porto Alegre enfrentar o São José no estádio Passo D'Areia, no domingo (5), às 18h.

Problemas e milagres do passado se repetem ao Inter

O primeiro jogo oficial da temporada marcou as estreias do lateral Uendel, e do atacante Roberson. Havia novidade também na casamata, Antônio Carlos Zago montou a sua primeira equipe como comandante Colorado, além é claro, do retorno de D'Alessandro.

Haviam caras novas, mas os problemas que atormentaram o time e o torcedor durante todo o ano passado, acabaram se repetindo. Com dificuldades na saída de bola, a equipe acabou encontrando obstáculos, recorria aos lançamentos longos e pouco conseguiu criar na primeira metade de jogo. Com a pressão imposta pelo time da Serra, uma cena recorrente no ano de 2016 voltou a acontecer, Danilo Fernandes foi responsável por efetuar grande defesa e salvar a equipe Colorada.

Logo aos 18 minutos, a partida foi paralizada por uma confusão generalizada na torcida do Internacional. Integrandes de duas torcidades organizadas do clube entraram em confronto e só tiveram os ânimos acalmados após a intervenção da Brigada Militar. Quase 20 minutos foram necessários para que a confusão fosse paralizada nas arquibancadas.

Quando a bola voltou a rolar, o Inter conseguiu ter mais tranquilidade na partida e conseguiu criar a sua primeira oportunidade. Em cobrança de escanteio realizada por D'Alessandro, Ernando cabeçeou no meio do gol e por pouco não abriu o placar. Em seguida o Veranópolis voltou a incomodar e foi necessário que Danilo Fernandes operasse mais dois milages. Nos últimos instantes do primeiro tempo, D'Alessandro trouxe novamente perigo na bola parada ao achar o jovem Diego dentro da área e o mesmo acertar a trave com uma cabeçada, assustando o goleiro Reynaldo.

Ajustes no vestiário modificaram atitude da equipe em campo

Logo no início do segundo tempo, o Internacional criou oportunidades de gol. Na primeira chance, em boa troca de passes, D'Alessandro encontrou Ceará na direita, o lateral disparou de fora da área e foi necessária intervenção do goleiro Reynaldo. No lance seguinte, o primeiro gol Colorado e do Campeonato Gaúcho de 2017 acabou acontecendo. Logo aos três minutos, em mais uma boa combinação entre os atacantes, o estreante Roberson achou Rodrigo Dourado dentro da area, que deu um peixinho e abriu o placar no Antônio David Farina.

A alegria vermelha não durou muito, pois quatro minutos após o placar ser aberto, Athos fez grande jogada no meio-campo, efetuou um belo passe e encontrou o atacante Keké, que venceu duelo pessoal contra o zagueiro Eduardo e tocou sem chances na saída do arqueiro Danilo Fernandes.

A partir do empate, o duelo voltou a ficar muito equilibrado, ambas equipes esbarravam na defesa adversária. O Veranópolis só voltou a assustar aos 22 minutos, em chute cruzado de Eduardinho, a bola desviou em Uendel e trouxe perigo à metda Colorada.

Com a entrada de Nico López o Inter voltou a atormentar a zaga do VEC. O uruguaio mostrou muito bom entendimento com o argentino D'Alessandro e por vezes realizavam passes curtos que constuiam situações de perigo. Nico López que foi responsável pelo último lance de perigo da partida. Em bola recebida na linha de fundo, puxou a marcação para o meio e do bico na área com um belo chute buscou o ângulo do goleiro Reynaldo, que efetuou uma defesa plasticamente muito bonita e evitou que a igualdade no placar fosse modificada.