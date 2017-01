Roberson mostra confiança para temporada após empate, mas destaca: "Muito a melhorar"

Internacional empata com o Veranópolis pela estreia do Campeonato Gaúcho (Foto:Divulgação/ Internacional)

Em sua estreia pelo Campeonato Gaúcho, o Inter ficou no empate em 1 a 1 com a equipe mandante, Veranópolis. Resultado o qual não foi bem aceito pelos atletas colorados que, com o término do embate, comemoraram o tento de Dourado e, por outro lado, lamentaram o gol sofrido juntamente com a falta de entrosamento apresentada.

Ernando de antemão optou por defender o placar. Para ele, o Inter apresentou durante toda partida maior volume de jogo, entretanto, pelo fator casa, o Veranópolis conseguia criar mais alternativas a gol. Foi dado maior destaque para a primeira etapa em que Danilo Fernandes e o próprio zagueiro foram os salvadores de um primeiro tempo nada satisfatório para os interesses do time.

"A gente teve mais volume de jogo. No primeiro tempo eles criaram algumas alternativas, normal por estar jogando em casa. O Danilo fez defesas importantes, eu salvei uma também. Fizemos o gol e levamos um contra-ataque que não podia ter tomado. O empate, pelo inicio da temporada, foi válido", destacou.

Os estreantes da tarde, Roberson e Uendel, deixaram em evidência sua insatisfação pelo resultado carimbado no Antônio David Farina. Ambos também citaram a falta de entrosamento como principal fator a ser trabalhado durante os próximos embates.

"Temos muito que melhorar, vamos encontrar o caminho certo. O Antônio Carlos vem pedindo, temos que nos dedicar, tem tudo para ser um grande ano", disse o centroavante, Roberson.

"A gente fica feliz quando vem os três pontos. A gente sabe que tem que se soltar, é difícil com poucas semanas. Eu cheguei depois ainda, mas a gente esta se entrosando", completou o lateral, Uendel.

Um pouco mais otimista que os demais atletas, Ceará deu ênfase para a grande evolução apresentada, comparando-se aos demais amistosos realizados no início da temporada. Segundo o experiente lateral direito colorado, o Inter mostrou ritmo e uma enorme capacidade criativa e, o único fator a se lamentar, foi sofrer o empate. "Foi um pouco diferente dos amistosos. Colocamos ritmo, conseguimos cadenciar, criar, o resultado não foi o que esperávamos, mas foi um jogo difícil", completou.