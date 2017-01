Antônio Carlos exalta primeiras movimentações do Inter: "Jogamos com personalidade"

Zago avalia evolução apresentada no Inter (Foto: Divulgação/Internacional)

Em confronto válido pela estreia do Campeonato Gaúcho, o Internacional de Antônio Carlos, em primeiro momento, surpreendeu ao vencer a forte marcação apresentada pelo Veranópolis e carimbar um belo tento de cabeça com Rodrigo Dourado. Porém, por um descuido no seu setor defensivo, Keké deixou tudo igual para os donos da casa, no placar de 1 a 1.

Contudo, para o experiente treinador a partida teve muitos aspectos positivos a se comemorar. O mesmo afirmou ter percebido enquanto analisava o confronto à beira do gramado, uma significativa evolução em seu plantel em relação a temporada anterior e aos amistosos.

"Fizemos uma boa apresentação hoje (domingo). Tinha ansiedade da estreia, o pensamento no que aconteceu ano passado. Tivemos uma atitude diferente, jogamos com personalidade. As oportunidades apareceram, fizemos triangulações e chegamos várias vezes. Isso vai ocorrer mais com o passar do tempo", avaliou.

Ao contrário da visão de seus comandados, treinador avalia como o principal motivo do empate cedido ao Veranópolis na Serra gaúcha o desgaste físico. Fator que o mesmo prometeu enfatizar e aprimorar nas próximas semanas.

"A movimentação foi boa dentro do que trabalhamos. Até pelo pouco tempo de treinamento, em relação à parte física. Fizemos tabelas, tivemos triangulações chegando pelas laterais. A tendência é que a equipe vá crescendo devagar. O importante foi a entrega dos jogadores, isso acontecia muito pouco no ano passado", destacou.

Quanto aos reforços, treinador admitiu querer contar com mais nomes para compor o elenco, principalmente para o setor ofensivo: "Isso já foi conversado com a diretoria, só que é difícil neste momento você fazer alguma negociação. Estamos encontrando dificuldades. A questão de negociações é a chegada de mais dois ou três jogadores no máximo, no ataque, principalmente que joguem pela beirada do campo."