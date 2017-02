Internacional e Brasil de Pelotas medem forças pela estreia da Primeira Liga

Depois do empate em 1 a 1 com o Veranópolis pelo estadual, o Internacional dará o ponta pé inicial na Primeira Liga, desta vez diante do Brasil de Pelotas. Ambas as equipes estão praticamente definidas e apenas analisam os últimos detalhes em prol do embate de estreia da competição.

A partida está marcada para está quarta-feira (1°), às 19h30min, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. A arbitragem ficará por conta de três catarinenses, sendo eles: Celio Amorim, árbitro titular, auxiliado por Eder Alexandre e Johnny Barros de Oliveira.

Antonio Carlos encaminha Inter com alterações no setor defensivo e ofensivo

Foto: Divulgação/Internacional

Após ter descrito um Inter em evolução, porém com muitas falhas técnicas, Antonio Carlos aposta em uma mudança radical para sua estreia na Primeira Liga junto ao colorado. Treinador optou por realizar mudanças precisas nos dois setores principais em um time de futebol, ataque e defesa.

A novidade para o setor defensivo ainda precisa ser confirmada pelo treinador, contudo, com base nos treinamentos destes dois dias de preparação, a vaga na lateral direita será disputada entre Leo Ortiz e Junio. O experiente Ceará, na ocasião, será poupado.

Outra alteração feita pelo técnico foi o ingresso de Anselmo no lugar de Fernando Bob, visando a melhoria nas saídas de bola. O meia Seijas também terá sua oportunidade e ganhará o lugar do ídolo vermelho D'Alessandro ao lado de Andrigo.

Para o ataque, a novidade será Nico López ao lado de Roberson. Vindo de uma bela atuação no último domingo, o atacante caiu nas graças de Antonio Carlos e deve ganhar sequência na posição. Prova disso, foi que após o término do embate, treinador deixou seus elogios ao jogador uruguaio:

"O Nico foi uma opção para dar um pouco mais de velocidade na frente. Eles se procuraram, fizeram tabelas. Tivemos triangulações, chegando pelas laterais", disse Antonio Carlos referindo-se a dupla de ataque formada.

Em sua reapresentação após o empate, os ditos titulares fizeram um treino específico de recuperação, enquanto os demais atletas realizavam as atividades táticas propostas normalmente. Durante os treinamentos foi possível observar a presença de Ariel, lesionado, juntamente com os afastados, Anderson e Willian.

O provável Inter a duelar pela Primeira Liga, tem: Danilo Fernandes; Leo Ortiz (Junio), Eduardo, Ernando e Uendel; Rodrigo Dourado, Anselmo, Seijas e Andrigo; Nico López e Roberson.

Brasil de Pelotas encerra série de treinos em prol de estreia na Primeira Liga

Foto: Divulgação/ Brasil de Pelotas

Estando a um bom tempo em fase de treinamentos e adaptações, no último domingo era chegado o momento de botar os conselhos de Rogério Zimermann em prática diante do Juventude. Sendo autores de boas jogadas e um desempenho evolutivo no confronto, geram muitas expectativas para a sequência da temporada.

Dentro de campo, o Juventude começou melhor e pressionando muito o goleiro Eduardo Martini, o qual trabalhava bastante. Contudo, não demorou muito para o xavante retomar o controle da partida. Foi quando, aos 19 minutos, a redonda chegou ao pés de Lenílson pela esquerda que, logo acionou Jean Silva que cortou para o meio e chutou forte para a defesa do goleiro Douglas.

Por vários momentos, o Brasil esteve alternando-se melhor que a equipe mandante, com belas jogas como a citada anteriormente, com a categoria de atletas comprometidos com o clube. Para exemplificar, houve a cabeçada de Nem que somente parou no goleiro alviverde, ou até mesmo o contragolpe de Aloísio para Bruno Lopes, que reagiu com uma cavadinha para fora.

Lances que deixam com a expectativa em alta para tal embate a ser realizado nesta quara-feira. A equipe que irá aos gramados deve ser a mesma utilizada no gaúcho e, devem depositar todas suas forças para carimbar o resultado. O Brasil não vence o Inter desde 1996, mas a preparação contínua com o técnico Rogério Zimmermann e um momento de instabilidade do rival são fatores para acreditar em tal feito.

O provável Brasil de Pelotas para a estreia da Primeira Liga, tem: Eduardo Martini; Eder Sciola, Cirilo, Leandro Camilo e Marlon; Leandro Leite, Nem, Lenilson e Aloísio; Jean Silva e Gustavo Papa (Bruno Lopes).