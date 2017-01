Internacional apresenta lateral Carlinhos como novo reforço para 2017

(Foto: Internacional/Divulgação)

O Internacional anunciou no início da tarde desta terça-feira (31) no seu site oficial, a contratação do lateral Carlinhos de 30 anos. O jogador, vindo do São Paulo, assina com o Colorado até o final do ano, com possibilidade de renovação por mais duas temporadas.

Fora dos planos do novo treinador da equipe paulista, Rogério Ceni, o lateral chega em definitivo ao Beira-Rio para tentar recuperar o seu melhor futebol que o consagrou no cenário nacional e para disputar posição com o também recém contratado, Uendel.

Em apresentação realizada na tarde de hoje, o atleta demonstrou muita motivacação pela oportunidades que acabará de receber: “Me passaram muita confiança. Eu também. Mostrei o que ocorreu nos meus últimos dois anos, que eu queria deixar para trás e voltar àquele nível, do jogador que disputa posição, títulos, coletivos e individuais. O Inter me abraçou. Eu vim para cá. Tive outras propostas, mas o projeto tem tudo para dar certo ”, declarou.

Formado nas categorias de base do Santos, Carlinhos rodou por times paulistas e mineiro, até se destacar no Santo André em 2010, quando junto ao time paulista conquistou o vice-campeonato regional. Com grandes atuações, o lateral foi contratado pelo Fluminense. Lá, vestiu a camisa do tricolor carioca em mais de 200 oportunidades e consolidou-se como titular da posição por mais de cinco anos. Pelo time das Laranjeiras, colecionou prêmios individuais e títulos, destaque para a temporada de 2012 quando foi campeão do Brasileirão e escolhido o melhor da posição nas duas principais premiações do país.

No início de 2015, Carlinhos foi negociado com o São Paulo. No clube do Morumbi, destaque para a participação em duas temporadas da Copa Libertadores (2015 e 2016), além das competições nacionais e regionais. Na última temporada, participou de 32 partidas.