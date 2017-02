Internacional supera Brasil de Pelotas e estreia com vitória na Primeira Liga

Brasil de Pelotas e Internacional se enfrentaram pela primeira vez após 33 anos em competições nacionais. O último encontro foi em 1984 pelo Campeonato Brasileiro e a vitória foi Colorada pelo placar de 1 a 0. Em 2017, as equipes se encontraram novamente e estrearam na Primeira Liga na noite desta quarta-feira, 1º de fevereiro. O time de Porto Alegre levou a melhor e venceu a partida por 2 a 1, no Beira-Rio.

O Internacional venceu o Brasil de Pelotas pela Primeira liga e agora volta a campo pela competição na próxima quarta-feira, dia 08 de fevereiro, às 19h30, também no Beira-Rio. Já o Brasil de Pelotas enfrenta o Criciúma em casa, no Bento Freitas, na terça-feira, dia 07 de fevereiro, às 19h30.

Internacional abre placar cedo

Brasil de Pelotas entrou em campo com novidades: Evaldo, João Afonso, Rennan Oliveira, Juninho e Bruno Lopes. O Internacional começou a partida com alterações na defesa, com a entrada de Eduardo e Ernando, e no ataque com Brenner. E mesmo com jogo pegado, logo aos 10 minutos do primeiro tempo a equipe colorada abriu o placar com assistência de Andrigo e gol de Nico López.

Após o gol o Brasil de Pelotas reagiu e esquentou o jogo, com lance de perigo no chute do meio campista Nem. A pressão xavante não funcionou e aos 16 minutos Brenner ampliou para o Inter, o atacante que foi novidade na escalação de Antonio Carlos Zago finalizou de cabeça e fez 2 a 0.

Minutos depois o arbitro da partida, Célio Amorim expulsou o goleiro Xavante, Eduardo Martini, por reclamação. Ele já havia sido advertido com o cartão amarelo, insistiu e recebeu o vermelho. Rogério Zimmermann, técnico do Brasil de Pelotas, tirou Rennan Oliveira para colocar Carlos Eduardo no gol.

Alteração realizada, o Brasil sofreu pênalti e diminuiu com Bruno Lopes, que cobrou no canto direito e fez 2 a 1. O goleiro colorado chegou a tocar na bola, mas não conseguiu evitar o gol. Com um jogador a menos o Xavante recuou e o jogo esfriou. No Inter, Charles entrou no lugar de Anselmo e a equipe quase marcou o terceiro em lance aos 43 minutos com Uendel.

Brasil oferece resistência com mudanças no intervalo, mas Inter vence

O Xavante voltou com Marcinho no lugar de Bruno Lopes e com Rogério Zimmermmam agitadíssimo no comando da equipe. Já aos 7 minutos o Brasil cobra falta perigosa na área do Inter e desperdiça a chance do empate. A pressão rubro-negra só aumentou com a entrada do atacante Marcinho no começo do segundo tempo.

No Internacional, cartão amarelo para Nico López, que largou o braço e cometeu falta em Leandro Camilo. A torcida Xavante, presente em peso no Beira-Rio, reclamou muito do lance. Em seguida Camilo quase marcou contra para desespero da torcida.

Mesmo com um a menos o Brasil de Pelotas parecia melhor no jogo e foi pra cima do Inter, na sequência Nem recebeu amarelo. Zago botou Roberson no lugar de Brenner e faltando 10 minutos para o fim do jogo, Nico López tentou resolver sozinho e parou na defesa Xavante.

Novamente o Brasil de Pelotas foi pra cima e em um contra-ataque assustou a defesa colorada, de novo, obra do atacante Marcinho que por coincidência é emprestado ao Brasil pelo próprio Inter, assim como o volante João Afonso, também emprestado pela equipe de Porto Alegre.

Mais um cartão amarelo na partida, dessa vez para Aylon do Inter e 4 minutos de acréscimo. A torcida Xavante provoca o rival com o rebaixamento para a série B e quase empata a partida em jogada de Marcinho, o empate foi salvo por Paulão. Com isso, o jogo chegou ao fim e o Inter somou os três pontos.