Charles exalta vitória e chance no Inter: "Feliz pela estreia"

Chales, volante oriundo das categorias de base colorada tem sua estreia no Inter (Foto: Divulgação/ Internacional)

Em sua segunda partida no ano, o Internacional mostrou-se superior ao Brasil de Pelotas e carimbou o resultado em 2 a 1, pela estreia da Primeira Liga. A vitória só foi possível graças a evolução dentro de campo, fator muito exaltado pelos atletas, juntamente com os pontos ganhos dentro do Beira-Rio.

Em concordância com o placar, Charles aprovou estreia no colorado: "Muito feliz pela estreia. Estava esperando essa oportunidade. O professor pede para o volante tomar a iniciativa do jogo. Foi difícil, mas o importante foi a vitória", concluiu.

O venezuelano Seijas teve a oportunidade de compor o grupo principal no lugar de D'Alessandro, entretanto foi alvo de muitas críticas pela incapacidade física e o pênalti cometido a favor dos xavantes. Contudo, com o término do embate, o mesmo deixou um pedido especial para Antonio Carlos.

"Em casa, vou sentar e analisar (a atuação). Tive um erro no pênalti, acontece. Com mais calma, vou assistir. Ainda estou em busca do auge. O ano é longo, e prefiro começar assim, para melhorar a parte física a cada jogo. São muitas partidas na sequência do ano, que é longo. Espero mais chances, mas é só o segundo jogo do ano."

A vitória do colorado no Beira-Rio, também gerou um grande susto ao torcedor durante o primeiro tempo. O volante Anselmo caiu feio no gramado, apagou, e logo teve de ser substituído por Charles. O lance não só assustou o torcedor, como também os médicos colorados e o próprio jogador, o qual citou não lembrar de muita coisa.

"Lembro de pouca coisa. Foi melhor ter saído. Agora estou tranquilo, mas depois que fui atendido, não lembro de muita coisa. Foi um susto grande: o pessoal disse que foi feio. Depois vou olhar o lance para ver como foi", citou o atleta.

O volante, na sequência, deixou seus elogios ao seu novo concorrente, Charles. Segundo ele, o garoto cria das categorias de base vermelha é um bom jogador e soube aproveitar a oportunidade cedida pelo treinador. E, por fim, analisou tal disputa como sadia. "O time foi bem, mostramos que temos chance de chegar e fazer um bom ano em 2017. O menino é bom jogador, soube aproveitar a chance. Que seja uma disputa sadia. Quanto mais concorrentes, melhor", afirmou.