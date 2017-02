Antônio Carlos sai satisfeito com atuação do Inter e elogia Charles: "Soube aproveitar"

Antonio Carlos mostra-se satisfeito com estreia do Inter na Primeira Liga (Foto:Divulgação/ Internacional)

Depois de largada com vitória pela Primeira Liga, Antonio Carlos mostrou-se satisfeito com a performance de seus comandados nos noventa minutos disputados diante do Brasil de Pelotas, em vitória por 2 a 1 no Beira-Rio. Dois atletas foram ainda mais exaltados pelo técnico devido à seu destaque durante a partida.

O primeiro a ser citado pelo treinador foi Charles, volante oriundo das categorias de base do colorado e que segundo o treinador, sendo o autor de belas jogadas, soube aproveitar a oportunidade que o aguardava desde os tempos de Falcão.

"Ele foi puxado para o time de cima por uma pessoa que é o maior ídolo do clube, o Falcão, que é da posição dele. Talvez o Falcão não teve chance de colocá-lo, mas apareceu a chance hoje (quarta). Soube aproveitar", disse.

Soube se posicionar bem em campo, ocupar espaços, fazer viradas de bola que não tínhamos feito tanto, se não me engano só o Anselmo, uma vez. Mas é um menino, tem muito a melhorar. Devagar vamos lapidando ele para se tornar um grande jogador aqui no Internacional", completou.

Sobre Nico López, destaque na estreia pelo Gauchão e agora pela Liga, o técnico disse olhar com carinho para uruguaio, pois entende as dificuldades encontradas pelo atleta no âmbito brasileiro. Quanto a equipe, Antonio Carlos avalia que será preciso fazer alguns revezamentos até pela parte física dos atletas.

"Olho com muito carinho até porque é um estrangeiro e eu também já fui, joguei muito tempo fora. Sei as dificuldades que estrangeiro sente, mesmo sendo do Uruguai, é cultura diferente. Mas o que mais quero é que seja o mesmo da Libertadores do ano passado, na Roma teve bons momentos também", declarou.

"Inconscientemente antes, eu acho que os jogadores tenham se poupado. tínhamos o controle do jogo. O cansaço por não estarmos no melhor da forma física. E também a tranquilidade naquele momento era o mais importante. Conversamos no vestiário. Não tivemos o mesmo ritmo, mas não oferecemos grandes chances aos adversários, que era o mais importante", finalizou.