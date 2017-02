Inter e Novo Hamburgo se enfrentam no Beira-Rio pela segunda rodada do Gaúcho

INCIDENCIAS: Partida válida pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho de 2017, sendo disputada no estádio Beira Rio, Porto Alegre

Internacional e Novo Hamburgo voltam a campo neste sábado (4), às 17h00, pelo Campeonato Gaúcho de 2017. Essa será a primeira partida do Inter em casa na competição. Na estreia, o Colorado empatou em 1 a 1 com o Veranópolis. Já o time do Nóia venceu o Caxias no Estádio do Vale pelo placar de 1 a 0.

A partida terá a arbitragem de Anderson Farias, auxiliado por Alexandre Antonio Kleiniche e Mateus Oliverio Rocha.

Capitão D’Alessandro deve estrear em casa na temporada

O Internacional encerrou a preparação para o jogo diante do Novo Hamburgo na manhã desta sexta-feira (3). Antônio Carlos Zago, treinador do Inter, preferiu não confirmar a equipe que pretende mandar a campo para o duelo. Porém, em coletiva de imprensa, Zago declarou que o time utilizado no último treinamento deve ser o titular.

As possíveis duvidas do treinador são o lateral Uendel e o volante Rodrigo Dourado. Os dois atletas jogaram as duas partidas do time na temporada e podem estar com desgaste físico. Outra possível baixa pode ser o volante Fernando Bob, que está com uma dor abdominal. Ceará está recuperado, segundo o treinador.

Outro jogador que vai voltar ao time no fim de semana é o atacante Diego, que no jogo diante do Veranópolis saiu machucado após uma entrada forte do goleiro Reynaldo. Zago falou sobre a opção por Diego:

“O Diego e o Andrigo são os jogadores de velocidade que tenho. A opção pelo Diego é que é um jogador que dá mais profundidade, mais forte fisicamente. Tem correspondido ao que nós queremos. Infelizmente houve a contusão contra o Veranópolis, mas o colocaremos neste jogo na função dele”, declarou o treinador.

Provável escalação do Internacional: Danilo Fernandes; Junio, Klaus, Ernando e Uendel; Rodrigo Dourado (Charles), Seijas, D'Alessandro e Diego; Roberson e Nico López.

Beto Campos garante que Novo Hamburgo vai em busca da vitória

Após vencer o Caxias na estreia do Gauchão, o Novo Hamburgo espera buscar mais três pontos diante do Internacional no estádio Beira Rio. Sabendo da difícil tarefa que tem pela frente, o Anilado se preparou durante toda a semana e se diz pronto para o jogo.

Beto Campos, treinador do Novo Hamburgo, declarou que seus atletas estão orientados a sair para o jogo e não ficar apenas se defendendo das jogadas criadas pelo Internacional.

“Precisamos ir lá e jogar futebol. Não temos condições de ficar só marcando. Temos nossas qualidades para que a gente coloque em prática e também busque um resultado positivo”, afirmou o comandante.

O Novo Hamburgo realizou na manhã desta sexta-feira (3) o último treinamento antes da partida. Beto Campos realizou um treino recreativo e mais tarde um trabalho de bola parada. Toda a atividade foi realizada no gramado do Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.

O meia Preto, um dos principais jogadores do Nóia, falou sobre a expectativa do jogo: “Sabemos que será um jogo que devemos errar o mínimo possível. A equipe do Inter tem muita qualidade, mas temos tudo para fazer um grande jogo”, declarou o jogador.

Ainda vale lembrar que o Novo Hamburgo tem todos os jogadores a disposição para essa partida.

Provável escalação do Novo Hamburgo: Mateus; Léo, Júlio Santos, Pablo e Assis; Amaral, Preto, Jardel, Jilio Abu (Juninho) e Branquinho; João Paulo.