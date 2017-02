Internacional x Novo Hamburgo AO VIVO online no Campeonato Gaúcho 2017

Os dois clubes desenvolveram relação com o Estádio do Vale. Casa do Novo Hamburgo, o estádio abrigou o Internacional durante as obras no estádio Beira-Rio, que passou por reformulação estrutural visando a Copa de 2014. Na casa do Nóia, o Inter mandou muitos de seus jogos na temporada 2013 e no início de 2014.

O Novo Hamburgo é um dos mais tradicionais participantes do certame. Com exceção da dupla da capital, o Anilado é o clube que soma mais participações no certame ao longo da história. Jamais foi campeão, mas traçou campanhas épicas e soma cinco vice-campeonatos.

Logo mais, vamos confirmar as escalações de Internacional e Novo Hamburgo para a segunda peleia no Campeonato Gaúcho da temporada 2017.

O técnico Antônio Carlos Zago deve propor mudanças pelo início de ano com muitos jogos pelo Inter. Ainda no meio de semana, o Colorado estreou na Copa da Primeira Liga e bateu o Brasil de Pelotas no mesmo Beira-Rio pelo marcador de 2 a 1. Os gols dos colorados foram de Nico López e Brenner. O atacante, que trabalhou com Zago no Juventude, voltou a desencantar. Ele foi vice-artilheiro do Gauchão 2016, mas ficou sem espaço devido a lesões e concorrência no Inter.

O Novo Hamburgo estreou diante do Caxias no estádio do Vale e venceu por 1 a 0. Com o resultado, foi um dos três vencedores da primeira rodada e está em terceiro lugar. Defende a posição e pode chegar à liderança em caso de vitória neste sábado no Beira-Rio.

O Internacional empatou na primeira rodada do certame. Ficou no 1 a 1 com o Veranópolis na serra gaúcha. A partida foi marcada por confusões na torcida vermelha e branca. O início do tumulto foi aos 15 minutos do primeiro tempo e interrompeu a partida. Quando a bola voltou a rolar, só no segundo tempo saíram os gols. Rodrigo Dourado marcou para o Colorado e Keké empatou para o Veranópolis.

Boa tarde ao leitor que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora, tudo sobre Internacional x Novo Hamburgo ao vivo online com a história da 2ª rodada do Campeonato Gaúcho 2017. O jogo ocorre no Beira-Rio, em Porto Alegre e a bola rola a partir das 17h00 no horário de Brasília.