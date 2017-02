Revelado pelo Atlético-MG, atacante Carlos é contratado pelo Internacional

(Foto: Internacional/Divulgação)

O Inter anunciou o seu segundo reforço para o ataque nesta terça-feira (7). Após a chegada de Robérson, quem chega para acrescentar o poderio ofensivo do Internacional é o atacante Carlos, de 21 anos. O jovem jogador vem do Atlético Mineiro e assinou contrato de empréstimo até o final da atual temporada.

Nas tratativas para concluir a contratação, o Inter teve que disputar com Chapecoense e Vitória, que também demonstravam interesse em contar com o jogador. O atacante foi aprovado nos exames e será apresentado na quinta-feira (9) após o treinamento da manhã. Carlos é a aposta da diretoria para reforçar o ataque após o embargo nas tratativas com Marcelo Cirino.

Após o anúncio, o jogador já participou do último treinamento de preparação para a partida contra o Fluminense, pela Primeira Liga. A primeira impressão deixada foi das melhores, em atividade realizada em campo reduzido, o atacante confirmou suas principais características, muita movimentação e boas finalizações. Autor de três gols – um deles de calcanhar – Carlos ainda roubou bolas, não titubeou ao chutar para o gol e ainda arriscou um voleio.

Revelado pelas categorias de base do Galo, Carlos é um atacante que concilia muito bem a velocidade e oportunismo, podendo jogar pelos lados do campo e até mesmo de forma mais centralizada, como referência no ataque. Destaque em todas as categorias mais jovens do Atlético, em 2013, aos 17 anos, o jogador foi promovido aos profissionais e já participou do Campeonato Brasileiro daquele ano.

O ano seguinte foi quando Carlos despontou. Começou marcando oito gols na Copa SP de Futebol Júnior e logo garantiu lugar cativo na primeira equipe, onde somou outros oito tentos. Ao todo, foram 105 jogos com a camisa do Atlético, 21 gols marcados e os títulos da Recopa Sul-americana (2014), Copa do Brasil (2014), Campeonato Mineiro (2015) e Florida Cup (2016).