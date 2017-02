Internacional vence Fluminense e se torna líder isolado do Grupo A da Primeira Liga

INCIDENCIAS: 2ª RODADA DA COPA DA PRIMEIRA LIGA, JOGO NO ESTÁDIO DO BEIRA-RIO, EM PORTO ALEGRE.

Na noite dessa quarta-feira (08) o Fluminense viajou até Porto Alegre para enfrentar o Internacional, pela 2ª rodada da Primeira Liga. Na busca pela confiança da torcida no time de Antônio Carlos Zago, o Inter venceu o Flu por 1 a 0, com gol do jovem Charles.

Com a vitória, o Internacional pulou para primeiro colocado com 6 pontos e encaminhou sua classificação para as quartas de final da competição. Já o Fluminense permaneceu com 3 pontos e precisa da vitória na próxima partida para garantir sua vaga na próxima fase.

As equipes voltam a atuar no final de semana, pelos estaduais. O Internacional enfrentará o Caxias, no próximo sábado (11), às 21h, também no Beira-Rio. Já Fluminense jogará contra o Bangu, às 17h de domingo (12), no Estádio Los Larios.

Internacional vê a estrela de jovem Charles brilhar e sai na frente

Nos minutos iniciais, foram poucas as chances criadas pelos dois lados. Aos três minutos, D’Alessandro mandou um chute para o gol, que parou nas mãos de Júlio César. Com três volantes, o time de Zago fechou o meio-campo e ficou bem protegido. Com as boas atuações de Dourado e Charles, o time gaúcho foi se encontrando na parte ofensiva e criando boas oportunidades.

Aos 24 minutos do primeiro tempo, Charles tabelou com Dourado e acionou Roberson, que finalizou na saída do goleiro tricolor. No rebote, Charles mandou a bola para o fundo das redes, marcando o seu primeiro gol pelo time profissional.

Após levar o gol, o Fluminense sentiu e quase tomou o segundo, dois minutos depois. Foi apenas no final do primeiro tempo que o Fluminense criou outra chance clara de empate, quando Lucas Fernandes finalizou, após cobrança de escanteio, e a bola passou perto do gol.

Fluminense tem gol anulado no fim e perde a primeira no ano

No segundo tempo, o Internacional voltou mais seguro e fechado, barrando as tentativas de contra-ataque do Fluminense. O segundo gol quase saiu quando Roberson, após ser lançado por D’Alessandro, bateu cruzado e a bola foi na trave. Carlinhos, ex-Fluminense, entrou no segundo tempo – no lugar de Anselmo – e quase marcou um golaço. O lateral cobrou uma falta no travessão.

Abel tirou Lucas Fernandes e colocou o jovem Patrick, de apenas 18 anos, estreando no profissional. Para tentar dar velocidade ao time, que não criava boas chances, o técnico colocou Maranhão no lugar de Marcos Junior e Danielzinho no lugar de Renato. Aos 23 minutos, Osvaldo invadiu a área e foi derrubado, mas o juiz entendeu que não foi nada e mandou seguir.

Com um segundo tempo mais calmo e os dois times demonstrando cansaço, o Fluminense quase marcou o gol de empate, duas vezes. Charles cabeceou mal o cruzamento e mandou a bola contra o travessão de Danilo. Nos minutos finais, após cobrança de falta de Marquinho, Danielzinho aproveitou o rebote de Danilo Fernandes e empatou o jogo, mas o bandeirinha assinalou impedimento de Nogueira, que não participou diretamente do lance. Mantendo, assim, o placar de 1 a 0.