Zago acredita em evolução no Internacional após superar Fluminense

(Foto: Divulgação / S. C. Internacional)

Pela segunda rodada da Copa da Primeira Liga, o Internacional venceu o Fluminense pelo placar de 1 a 0 no estádio Beira Rio. Charles fez o único gol da partida na noite desta quarta-feira (8).

Mesmo jogando em casa e com o time adversário quase todo reserva, Antônio Carlos Zago optou em mandar um time defensivo para o jogo. Com três volantes, o treinador promoveu as estreias dos laterais Alemão e Carlinhos. Quem também estreou na temporada foi o meia/atacante Valdívia. De forma mais compacta, o time de Zago explorou algumas jogadas de contra-ataques. No final da partida o treinador elogiou a postura do time em campo.

“A equipe vai encaixando, os jogadores vão entendendo aquilo que queremos, o que traçamos como meta. Vi uma equipe compacta, com jogadores com um pouco menos de ansiedade em fazer uma jogada. Tendo mais tranquilidade, não correndo tanto, se posicionando mais, que é o mais importante. Se posicionar e depois sair para dar combate ao adversário. Tivemos chances, duas bolas na trave. A equipe vai crescendo, estamos no caminho certo”, avaliou o treinador.

O volante Charles, autor do gol, está tendo um bom início de temporada pelo Internacional. No último jogo do time, pelo Campeonato Gaúcho, o Inter melhorou em campo após o ingresso do jogador na segunda etapa. Além das funções defensivas, Charles vem mostrando uma boa presença ofensiva em campo. Hoje foi premiado com o gol da vitória. Após a partida, Zago elogiou o jovem jogador do Internacional, mas diz que outros também vão ter oportunidades.

“O Charles tinha entrado no jogo contra o Brasil-Pel, tinha feito meio tempo muito bom, só que na minha opinião tinham jogadores mais preparados que ele para o jogo seguinte. Ainda bem que não blindamos ninguém, coloquei ele no jogo de hoje, foi bem, fez gol da Vitória. Tem muito a melhorar, mas o Inter começa a ganhar um jogador de verdade. Mas não só ele, como outros vão ter oportunidade. Pensei no Valdemir, não deu, mas ainda vou colocar”, explicou o treinador.

Com a vitória na noite desta quarta-feira, o Internacional assumiu a liderança do Grupo A da Primeira Liga. Com duas vitórias, o Colorado está com 100% de aproveitamento na competição. Agora o time de Antônio Carlos Zago só volta a jogar pela competição no dia 23 de fevereiro. Fora de casa o Inter vai encarar o Criciúma.

Pelo Campeonato Gaúcho o Internacional volta a campo no próximo sábado (11). No estádio Beira Rio o Colorado espera a primeira vitória na competição diante do Caxias. A partida está marcada para às 21h, horário de Brasília.